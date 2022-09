Sabrina The Teenage Witch Heartthrob Harvey Kinkle est méconnaissable 19 ans plus tard

SABRINA The Teenage Witch’s Harvey Kinkle était l’ultime béguin pour la télévision dans les années 1990.

Mais 19 ans après le dernier épisode de la série, l’acteur Nate Richert, qui jouait l’adolescent aux cheveux souples, ne pouvait pas être plus différent.

Getty – Contributeur

Sabrina The Teenage Witch heartthrob Harvey Kinkle est méconnaissable maintenant[/caption]

Getty – Contributeur

L’acteur de 39 ans a quitté l’industrie de la télévision et est maintenant musicien[/caption]

Après avoir trouvé la gloire dans l’émission, l’homme de 39 ans a quitté l’industrie pour se lancer dans la musique.

Des photos de lui révèlent que Nate est maintenant chauve et a poussé une grosse barbe touffue.

Un fan a repéré le changement dramatique et a déclaré sur Twitter: “Comment Harvey de Sabrina The Teenage Witch est-il passé de garçon sexy à côté à ressembler à un extra dans The Bill? Je suis secoué.

Nate est également apparu dans le Tony Danza Show et Fantasy Island en tant que Josh Stevens en 1998 et dans le drame fantastique Touched By An Angel en 1998.





La franchise Sabrina a quant à elle été redémarrée grâce au service de streaming Netflix en 2018, avec Kiernan Shipka dans le rôle de Sabrina Spellman.

Cependant, il a été annulé en 2020 avant la sortie de sa quatrième partie.

Le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a déclaré: “Travailler sur Aventures effrayantes de Sabrina a été un honneur incroyable dès le premier jour.

“Le casting, à commencer par Kiernan en tant que sorcière adolescente préférée de tous, a été une joie absolue. Je suis plus que reconnaissant envers l’équipe, les scénaristes, les éditeurs, les assistants et tout le monde d’avoir versé tant d’amour dans ce rêve sombre d’un spectacle.

Getty – Contributeur

Le beau gosse aux cheveux souples avait une légion de fans pendant la diffusion de la série à la fin des années 1990[/caption]

Twitter

Et certains pourraient être choqués de voir que ses longues mèches ont disparu[/caption]

Getty – Contributeur

Les stars de la série originale au Los Angeles Comic Con en 2017[/caption]