Sabrina Ionescu bat le record de trois points sur une seule saison | Le New York Liberty bat les Los Angeles Sparks pour une huitième victoire consécutive | Nouvelles de la NBA

Sabrina Ionescu a battu le record de trois points sur une seule saison pour aider le New York Liberty à battre les Los Angeles Sparks 96-89 jeudi soir, donnant au Liberty huit victoires consécutives.

La joueuse de 25 ans, qui a dépassé la barre des trois points de Diana Taurasi sur une seule saison et qui en compte désormais 124 cette année, n’a pas tardé à commémorer son modèle.

« C’est un honneur, chaque fois que vous parvenez à dépasser sans doute le plus grand joueur de basket-ball ayant jamais joué dans la WNBA », a-t-elle déclaré.

L’entraîneur de Liberty, Sandy Brandello, a fait écho à ce sentiment en déclarant : « C’est une grande réussite. Diana est l’une des plus grandes de tous les temps, et Sabrina est comme Diana. Elle a travaillé là-dessus, elle est une bien meilleure tireuse que l’année dernière. »

Cette victoire place New York (32-7) à un demi-match de Las Vegas pour la tête de série n°1 des séries éliminatoires, tandis que la défaite des Sparks (16-23) est source de problèmes ; ils sont à un demi-match de Chicago pour la dernière place en séries éliminatoires et doivent monter sur leur vélo.

Malheureusement pour eux, la garde vedette du Liberty, après avoir raté ses huit tirs en première mi-temps, dont six paniers à trois points, a connu une deuxième mi-temps monstrueuse.

Elle a réussi un trois avec 9:12 à jouer au troisième quart pour égaler la marque de Taurasi de 121, établie en 2006. Elle a ensuite battu la marque des 17 ans avec un trois qu’elle a inscrit depuis le coin deux minutes plus tard.

Stefanie Dolson a suivi sa vitesse et était également chaude derrière l’arc. Lorsque New York était menée par 13 au milieu du troisième quart-temps, elle s’est lancée. Dolson, qui a terminé avec 17 points, a marqué cinq tirs à trois points en cinq minutes alors que le Liberty prenait sa première avance depuis la période d’ouverture.

Le changement de forme est survenu à un moment où les Sparks ripostaient et avaient marqué 12 fois de suite, dont les neuf derniers de la période d’ouverture. Ils ont prolongé l’avance à 14 dans la seconde avant que Dolson et Breanna Stewart – qui ont récolté 21 points dans les 20 premières minutes – ne ramènent New York à 50-43 à la mi-temps.

Ses quatrième et cinquième tirs à trois points ont plongé la foule dans une frénésie et ont donné à New York une avance de 81-78 avec 7:23 à jouer, démarrant une série de 17-4 qui a mis le match de côté.

