Sabrina Ionescu a réussi le « plus gros coup de ma carrière », mais la star de Liberty n’a pas encore fini

MINNEAPOLIS — Au départ, Sabrina Ionescu ne se souvenait pas des détails du plus gros cliché de sa carrière. Elle ne savait pas vraiment à quelle distance elle s’était arrêtée ni avec quelle main elle dribblait.

Mais rassurez-vous, tous ceux qui ont regardé le panier à 3 points gagnant de la star du New York Liberty alors qu’il restait une seconde à jouer lors du troisième match de la finale de la WNBA pourront compléter tous les détails manquants pour Ionescu ou pour tous ceux qui ont raté le thriller de mercredi soir contre le Minnesota. Lynx.

Ionescu a été le seul joueur à poser le ballon au sol lors de la possession finale du Liberty, n’ayant besoin que de neuf dribbles pour créer suffisamment d’espace pour se séparer de Kayla McBride du Minnesota et élever pour un stepback 3. Lorsque le joueur de 28 pieds d’Ionescu était en l’air, son coéquipier du Liberty Jonquel Jones a dit qu’elle s’était dit : « Oh mon Dieu, elle est sur le point de frapper ça. »

Alors que le tir d’Ionescu traversait le filet, les rugissements d’une foule de 19 521 personnes au Target Center se sont tus alors que les supporters du Minnesota, vêtus de T-shirts blancs, se penchaient de consternation. Ionescu s’est tourné vers ceux qui se trouvaient devant le banc Liberty, et Breanna Stewart a été la première à la saluer de l’autre côté du logo Lynx, d’où Ionescu s’était arrêté.

Après la victoire de Liberty 80-77, qui leur a donné une avance de 2-1 dans la série des cinq meilleurs de la finale de la WNBA, Ionescu a déclaré qu’elle avait pratiqué ce tir « mille fois » – pas seulement sur le terrain mais dans sa tête. Elle visualise différents moments lors des séances d’entraînement hors saison et pendant qu’elle se prépare les jours de match. Mais ce qui s’est passé mercredi ne fait plus partie de son imagination ni d’une simple image mentale.

« J’ai eu l’espace dont j’avais besoin pour mettre mes pieds sous moi et je me suis senti à l’aise pour prendre cette photo », a déclaré Ionescu.

Le confort a créé un classique. Le tir est le plus gros de l’histoire du Liberty, un poignard qui éloigne New York de 40 minutes de son premier championnat. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, c’est aussi plus que cela. C’est une validation des années de travail acharné d’Ionescu et un témoignage de sa confiance en elle-même.

« Ce que j’aime chez elle, c’est qu’elle se soutient », a déclaré l’entraîneur de Liberty, Sandy Brondello. « Tout le monde ne peut pas prendre ces gros clichés et les réaliser. Elle le peut.

Ionescu le peut – et le fait – parce qu’elle les a déjà réalisés : dans des gymnases vides de lycées en Californie et à l’Université de l’Oregon. Pour le deuxième match consécutif, Ionescu portait des baskets vertes et jaunes, reflétant le courage de l’équipe de football de son alma mater. Son entraîneur universitaire, Kelly Graves, était présent au match 3.

Elle s’est ensuite approchée de lui et de l’entraîneur adjoint des Ducks, Jodie Berry, et ils lui ont dit qu’ils n’avaient jamais douté qu’elle marquerait son dernier panier à 3 points. À l’Oregon, Graves a déclaré que Ionescu était le seul joueur qu’il a entraîné à avoir été expulsé du centre d’entraînement des Ducks. Les entraînements des Ducks du lundi étaient normalement réservés aux joueurs qui avaient joué moins de 15 minutes lors du match de ce week-end. Mais Ionescu s’est toujours lancé dans les mêlées de toute façon, bien qu’il ait été trois fois joueur de l’année Pac-12 et lauréat du prix Naismith Player of the Year. « Nous ne pouvions pas la garder dehors le lundi », a déclaré Graves. Sa détermination n’a jamais faibli : pénétrer dans le gymnase, sortir sur le terrain ou réussir lorsque le ballon tombait.

Ionescu a regardé son match vainqueur pour la première fois dans les vestiaires alors qu’elle attendait Stewart. « C’est une photo que je prends souvent », a-t-elle déclaré. « Je le prends à l’entraînement, je le prends avant le match. Ce n’est pas comme un Je vous salue Marie, « j’espère que cela arrivera ». C’était comme si, une fois que je l’avais enlevé, je me disais : « Ouais, c’est parti. »

Ce qui pourrait se perdre au milieu de l’héroïsme d’Ionescu en fin de match, c’est que mercredi était loin d’être son meilleur match.

Elle n’a pas tiré au cours des 10 premières minutes, et encore moins marqué un point, alors que McBride l’a étouffée avec une défense physique s’étendant bien au-delà de l’arc de 3 points. A la mi-temps, Ionescu avait réalisé autant de paniers (un) que de revirements. Et ses statistiques finales – 13 points, six passes décisives et cinq rebonds – étaient modestes par rapport à ses standards.

Pourtant, la possession finale a été rédigée spécifiquement pour permettre à Ionescu de s’épanouir. « Nous voulions qu’elle prenne le dernier coup », a déclaré Brondello. « C’est une excellente tireuse et elle avait juste besoin d’un peu de séparation. Vraiment fier de Sabrina et Stewie, mais de la façon dont nous sommes restés résilients.

Sans les 30 points de Stewart, dont 13 points consécutifs à New York entre le troisième et le quatrième quart-temps, le Liberty n’aurait jamais effacé un déficit de 10 points au premier quart ou de 8 points à la mi-temps. Mais c’est aussi un signe de la confiance et de l’alchimie du Liberty qu’un double MVP de la WNBA n’ait pas touché le ballon lors de la plus grosse possession du match. Et qu’elle serait d’accord avec cette décision. « C’est une victoire collective même si certains d’entre nous brillent un peu plus », a déclaré Stewart.

Que Ionescu brillerait un jour ainsi ne semblait pas garanti au début de sa carrière en WNBA. Les premières étapes de son mandat à New York ont ​​été marquées par ce qu’elle a décrit comme des « jours sombres ». Elle était le choix n°1 lors du repêchage de la WNBA 2020, mais elle a subi une grave entorse à la cheville lors de son troisième match de la WNBA et a raté le reste de sa saison recrue. Les douleurs à la cheville ont persisté tout au long de la saison 2021, et ce n’est qu’à la campagne 2022 qu’elle a été complètement guérie.

Mais sa persévérance lui a permis de réussir.

« Je suis tellement heureuse pour elle parce que je vois tout ce qu’elle y consacre », a déclaré la garde new-yorkaise Courtney Vandersloot.

Quelques heures avant l’annonce de mercredi, la WNBA a annoncé que Ionescu serait sélectionné dans la deuxième équipe All-WNBA pour la troisième saison consécutive. Après son but vainqueur, Ionescu a déclaré sèchement : « C’était juste une excellente performance de la deuxième équipe All-WNBA. »

C’était une réponse appropriée. « Elle ne se soucie pas des distinctions individuelles », a déclaré son entraîneur au lycée, Kelly Sopak. « Elle se soucie des lumières sur le tableau d’affichage. Qu’elle marque 30 ou 3, elle ne se soucie que de la victoire.

Les Liberty, franchise originale de la WNBA, sont à portée de main de leur premier titre. S’ils sortent victorieux vendredi, le tir de Ionescu sera pleinement inscrit dans les livres d’histoire de la ligue.

« Certainement le plus gros coup de ma carrière », a-t-elle déclaré. « Et j’espère que ce ne sera pas le dernier. »

(Photo : David Berding/Getty Images)