Sabrina Elba Bawwwdies tapis bleu à la première de ‘Little Mermaid’

L’étourdissant Saint Laurent

Sabrina Elba a fait éclabousser l’étang à La petite Sirène Première britannique à Londres, en Angleterre, où elle bawww est morte sur le tapis bleu animé dans une robe Saint Laurent caressant les courbes qui a fait tourner les têtes lors de l’affaire bourdonnante.

Le méchant royal continue de briller lors des premières de films étoilés (et partout ailleurs) comme l’une des beautés les plus glamour d’Hollywood qui complète son mari Idris Elbe à la perfection.

D’autres étourdissants sur la scène comprenaient la principale dame Halle Bailey qui était magnifique dans une robe Miss Sohee personnalisée avec des méchants britanniques Jourdan Dunn et Don Stefflon qui ont servi leurs propres regards dignes d’évanouissement.

Le dernier de Halle Petite Sirène slay cam quelques jours seulement après sa performance émouvante de « Part Of Your World » dans le cadre de Idole américaine’s Épisode de la nuit de Disney.

« La première fois que vous chantez une partie de votre monde en direct depuis le tournage », a légendé Halle sous un clip du moment.

Elle a également noté que la performance avait été filmée aux petites heures du matin.

« Merci @disneylittlemermaid & @americanidol de m’avoir donné la chance de le faire sur scène à disneyland.

Selon un synopsis officiel, «La petite Sirène est l’histoire bien-aimée d’Ariel – une jeune sirène belle et fougueuse avec une soif d’aventure. La plus jeune des filles du roi Triton et la plus provocante, Ariel aspire à en savoir plus sur le monde au-delà de la mer et tombe amoureuse du fringant prince Eric lors de sa visite à la surface.

Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel doit suivre son cœur et conclut un accord avec la méchante sorcière de la mer, Ursula, ce qui lui donne une chance de vivre la vie sur terre tout en mettant finalement sa vie et la couronne de son père en danger.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

de Disney La petite Sirène nage dans les salles le 26 mai 2023.