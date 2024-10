Sabrina Carpenter répond aux critiques sur sa sexualité

Comme beaucoup de jeunes pop stars, Sabrina Carpenter a longtemps cité Christina Aguilera et Britney Spears comme sources d’inspiration. Malheureusement, elle a également été soumise à certains commentaires sexistes que ses prédécesseurs musicaux ont endurés.

Dans une interview avec Time publié cette semaine, Carpenter a déclaré qu’elle avait « définitivement » été critiquée pour avoir exprimé sa sexualité dans ses clips vidéo et ses performances live, tout comme Aguilera et Spears l’étaient à leur apogée.

« Je comprends certainement cela aussi », a-t-elle déclaré au média, faisant allusion aux défis de perfectionner une carrière pop à l’ère des médias sociaux. « Quelqu’un m’a dit ceci, chaque fois que j’étais bouleversé ou que j’avais l’impression d’être le seul à être critiqué pour quelque chose que d’autres personnes sont capables de faire apparemment si librement : c’est moi qui vois toutes les conneries négatives sur moi-même. Mes amis ne voient pas ça.

Quant à ceux qui ont « une opinion bien arrêtée » sur ses costumes sexy, Carpenter a quelques conseils.

« À cela, je dis simplement, ne venez pas au spectacle et ce n’est pas grave », a-t-elle expliqué. « C’est dommage que cela ait jamais été quelque chose à critiquer, car à vrai dire, la chose la plus effrayante au monde est de monter sur scène devant autant de monde et de devoir jouer comme si de rien n’était. »

« Si la seule chose qui vous aide à y parvenir est la façon dont vous vous sentez à l’aise en vous habillant, alors c’est ce que vous devez faire », a-t-elle ajouté.

Sabrina Carpenter est actuellement en tournée pour promouvoir son dernier album, « Short ‘n Sweet ».

À 25 ans, Carpenter n’est pas vraiment un novice du show business. Le natif de Pennsylvanie s’est fait connaître dans la série Disney Channel « Une fille rencontre le monde», qui s’est déroulé de 2014 à 2017. Elle a passé une grande partie de l’année dernière en première partie de la tournée Eras de Taylor Swift, même rejoindre Swift elle-même sur scène à Sidney.

Il a fallu attendre la sortie en avril de son single à succès « Espresso», cependant, que Carpenter a réussi à capturer pleinement l’air du temps de la pop. Son dernier album, « Court et doux« , a fait ses débuts au n ° 1 du classement Billboard après sa sortie en août et a donné naissance à deux autres singles à succès, » Please Please Please » et » Taste « . Elle a lancé une tournée mondiale en soutien à l’album le mois dernier.

Entre-temps, Carpenter a pris des mesures pour s’aligner sur d’autres piliers de l’industrie musicale. Le mois dernier, elle a assisté aux MTV VMA dans une robe vintage Bob Mackie précédemment porté par Madonna. Elle s’est également associée à Aguilera pour une nouvelle version de « Ce qu’une fille veut» en l’honneur du 25e anniversaire du premier album d’Aguilera.

Et tout comme Madonna a accueilli Spears et Aguilera dans son orbite avec un bisou il y a des années, Aguilera a reconnu la « connexion symbolique et bouclée » qu’elle partage avec Carpenter pour la liste Time 100 de cette annéequi célèbre les personnes les plus influentes de 2024.

«En tant que camarade de 5 pieds. femme avec une histoire de travail et d’adolescence similaire chez Disney, je reconnais et respecte personnellement ce qu’il faut pour maintenir la clarté tout en répondant aux exigences de cette entreprise, » elle a écrit. « Sabrina gère la tâche avec une aisance et un charisme apparemment sans effort tout en faisant la promotion, en jouant et en manipulant la presse avec le sourire et son charme timide caractéristique. »