Sabrina Carpenter rend hommage à Madonna dans une robe vintage des Oscars sur le tapis rouge des VMA

Madonna était partout aux MTV Video Music Awards de cette année à New York — et elle n’était même pas là.

Sur le tapis rouge de mercredi soir, Addison Rae et Anitta ont toutes deux porté des tenues de mariée évoquant la performance de la star sur « Like a Virgin » lors des tout premiers VMA, il y a presque 40 ans jour pour jour. Mais c’est Sabrina Carpenter, nommée Artiste de l’année, qui a fait un effort supplémentaire en dénichant une robe vintage dans les archives de la reine de la pop.

Dotée d’un décolleté en V profond et ornée de paillettes, de perles et de cristaux, la robe en satin blanc a été conçue – et plus tard personnalisée pour Madonna – par le célèbre créateur de mode Bob Mackie. Elle l’a portée aux Oscars de 1991, auxquels elle a assisté aux côtés de Michael Jackson avant d’interpréter « Sooner or Later », une chanson du film « Dick Tracy ».

Et si le look bustier respirait le glamour hollywoodien d’antan, c’est peut-être parce que Madonna l’avait elle-même porté en hommage à Marilyn Monroe.

La robe était une version retravaillée d’une robe que Madonna avait précédemment portée pour une séance photo de couverture de Vanity Fair avec le photographe Steven Meisel. Reconnaissant l’hommage de Carpenter, Mackie, 84 ans a raconté l’histoire via son compte Instagram officiel mercredi soir.

« Maria Schiavo, une styliste de mode bien connue, m’a emprunté un échantillon de cette robe pour une séance photo de Madonna pour Vanity Fair », se souvient Mackie. « Moins d’une semaine plus tard, Madonna elle-même m’a appelé pour demander sa propre version de la robe pour les Oscars de 1991. »

Il a également noté que la reine de la pop avait plus tard revêtu cette robe moulante dans les pages de son livre controversé et très populaire de 1992, « Sex ». La robe a ensuite été portée par Fran Drescher lors d’un épisode de « The Nanny » en 1994.

Mackie a conçu des tenues de tapis rouge pour certaines des plus grandes stars du XXe siècle, dont Monroe, Diana Ross et Cher, pour qui il a réalisé la coiffe emblématique portée aux Oscars de 1986. Les robes issues de ses archives ont fait leur retour ces dernières années, avec Anya Taylor-Joy, Katy Perry, Zendaya et Miley Cyrus toutes vues portant des pièces de ses archives sur les tapis rouges. Kim Kardashian a également porté de manière controversée une robe dessinée par Mackie pour Marilyn Monroe au Met Gala en 2022 (un choix vestimentaire que Mackie a qualifié de « grosse erreur », déclarant à Entertainment Weekly à l’époque : « Elle a été conçue pour (Monroe). Personne d’autre ne devrait être vue dans cette robe. »)

Le styliste de Carpenter, Jared Ellner, a déclaré sur Instagram qu’il avait acquis la robe de Madonna grâce au studio de vêtements vintage de Los Angeles, Tab Vintage. Il a complété son look avec un collier en diamant et d’autres bijoux de De Beers.

Alexis Novak, fondateur de Tab Vintage a déclaré à Vogue qu’Ellner et Carpenter lui avaient proposé un « moodboard vraiment incroyable ». Elle a ajouté : « Nous leur avons envoyé un jeu de pièces que nous avions dans cette veine et nous sommes très heureux de ce qu’elle a choisi ! »

Ce fut une grande soirée pour Carpenter, qui a été nominée pour sept prix au cours d’une année décisive qui l’a vue arriver en tête du classement des albums Billboard 200 aux États-Unis pour la première fois.

Après son arrivée spectaculaire sur le tapis rouge, elle a interprété un medley de ses tubes « Espresso » (qui a plus tard remporté le VMA pour la chanson de l’année), « Please Please Please » et « Taste ».

À ce moment-là, elle avait changé de tenue, troquant sa robe Mackie vintage contre un body corseté conçu par Victoria’s Secret. Mais sa tenue sur scène, qui a nécessité plus de 180 heures de travail et comportait 18 500 perles de cristal appliquées à la main, était tout à fait conforme à la précédente.

Carpenter n’en avait pas fini avec les références à Madonna. À moins, bien sûr, que le baiser qu’elle a partagé avec une danseuse en costume d’extraterrestre ne ressemble par coïncidence à l’étreinte de la star avec Britney Spears aux VMA de 2003 (bien que la référence à « Oops !… I Did It Again » dans sa performance ait suggéré que Carpenter jouait peut-être le rôle de Spears à ce moment-là).