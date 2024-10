Sabrina Carpenter rejoint Taylor Swift à la Nouvelle-Orléans pour une nuit de congé

Le spectacle de Taylor Swift samedi soir à la Nouvelle-Orléans a réservé des surprises. Vêtue d’une robe orange, la chanteuse a déclaré à la foule qu’elle avait changé les règles de son set surprise. Elle allait chanter une chanson non pas dans sa discographie, mais dans le catalogue musical de son amie Sabrina Carpenter.

« Je pense que ce soir, je vais faire quelque chose de complètement différent, c’est-à-dire que je vais chanter une chanson qui n’est pas la mienne, mais c’est quelqu’un que j’aime vraiment », a déclaré le chanteur aux 65 000 personnes présentes avant de gratter » Expresso » de Carpenter. Elle termina après quelques lignes et fit une pause.

« Alors tu aimes vraiment cette chanson autant que moi ? » » demanda Swift en souriant. « Je sais que je prends une tangente parce que j’aime mon amie et je suis tellement fière de Sabrina et de l’année qu’elle a vécue. »

La foule de l’Eras ​​Tour a éclaté dans le Caesars Superdome alors que Swift attrapait son téléphone d’un machiniste et mettait Carpenter sur le haut-parleur.

« Je suis vraiment dans un endroit très bruyant, je suis à la Nouvelle-Orléans lors de la tournée Eras », a déclaré Swift au téléphone. « Je voulais juste t’appeler et te dire que j’ai chanté un peu « Espresso » et qu’ils ont dit chaque mot si fort. Et je voulais juste te dire que nous t’aimons tous tellement. Que fais-tu ? Pourquoi tu ne le fais pas ? ici avec nous? »

Au téléphone, Carpenter a déclaré: « Je suis quelque part où tout le monde crie si fort. »

« Je suis quelque part où les gens crient si fort », a répondu Swift. « Pouvez-vous venir au stade très vite ? Ball Park, combien de temps cela vous prendrait-il ? »

« Cela me prendrait probablement cinq secondes », a répondu Carpenter. La foule a applaudi puis a retenu son souffle jusqu’à ce que Carpenter apparaisse sur la plate-forme dans la partie diamant de la scène. Elle a défilé sur le podium dans sa robe blanche.

Swift a gratté une version acoustique de « Espresso » et a chanté en harmonie avec Carpenter.

« Putain de merde à la Nouvelle-Orléans ! » Carpenter a dit après le premier refrain.

« Puis-je le faire? » Swift a demandé en référence à la première ligne du deuxième couplet : « Je travaille tard, parce que je suis chanteur. » Elle a ensuite plongé dans une partie de sa chanson « Is It Over Now ? » de « 1989 (Taylor’s Version) » puis « Please, Please, Please » du nouvel album de Carpenter.

« Elle avait littéralement un jour de congé », a déclaré Swift à la fin du triple mashup. « Elle est en tournée. C’est fou qu’elle soit venue jouer pour nous. Voudriez-vous s’il vous plaît abandonner pour Sabrina Carpenter ? »

Carpenter a descendu le podium et a disparu sur scène.

Swift est passé au piano pour interpréter un mashup de « Hits Different » de « Midnights » et « Welcome to New York » de « 1989 (Taylor’s Version) ».

L’auteur-compositeur-interprète donne encore une représentation à la Nouvelle-Orléans. La tournée se terminera le 8 décembre à Vancouver, au Canada.

