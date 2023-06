Sabrina Carpenter rejoint la tournée Eras de Taylor Swift Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Performant lors du match retour de Taylor Swift‘s Eras Tour est un moment de boucle pour Sabrina Charpentier. Le vendredi 2 juin, Taylor, 33 ans, a annoncé ses dates de tournée en Amérique latine et a révélé que Sabrina, 24 ans, la soutiendrait en première partie. L’ancienne actrice de Disney s’est rapidement rendue sur Instagram pour partager à quel point elle était ravie de faire partie d’une tournée aussi recherchée. « J’essaie de traiter cela, mais hélas je ne peux pas… J’AI J’ATTENDS DE REJOINDRE LA TOURNÉE ERAS EN AMÉRIQUE LATINE », a-t-elle commencé dans une légende qui accompagnait le graphique officiel de l’annonce de la tournée de Taylor. « merci @taylorswift u le 1 :’) c’est un rêve devenu réalité. »

Sabrina a également inclus une capture d’écran d’un tweet qu’elle a publié en 2010 après avoir vu la chanteuse de « Snow on the Beach » se produire. « Le concert de Taylor Swift était incroyable, on s’est tellement amusé », s’est extasiée une jeune Sabrina. « J’ai hâte d’avoir un jour une tournée mondiale comme la sienne ! mdr. » Non seulement Sabrina part en tournée en dehors de l’Amérique, mais elle le fera avec Taylor ! Il est sûr de dire que ses « Wildest Dreams » sont devenus réalité.

Taylor semblait tout aussi excitée de partager la scène avec Sabrina lors de l’annonce de sa participation vendredi. “Vraiment ravi de vous dire ça !! Mexique, Argentine et Brésil : Nous vous proposons The Eras Tour cette année ! La douce princesse ange @sabrinacarpenter se joindra à nous sur tous les spectacles ! elle a déliré. Comme c’est mignon!

Assez gentiment, 10 ans après que Sabrina ait jailli de son concert de Taylor Swift, elle a expliqué comment l’artiste pionnière influence sa propre musique. « Taylor Swift a posté quelque chose quand elle a sorti son nouvel album [Folklore] dans la description du moment où il est tombé et en disant: «Je réfléchissais généralement trop aux chansons que je vais sortir et sortir. Et j’ai juste l’impression que rien n’est certain en ce moment et donc ça me semblait juste et je voulais le faire « , a expliqué Sabrina à Apple Musique en 2020.

Sabrina a poursuivi: «Et cela m’a mis dans un endroit si chaleureux où je pouvais écouter toutes ces chansons que j’ai faites avec une perspective si nouvelle du genre:« Vous savez quoi, c’est comme ça que je me sens bien maintenant sous forme musicale. « » Deux ans plus tard, elle sortira son cinquième album studio, Courriels que je ne peux pas envoyer…., qui comprenait le single « Nonsense ». La chanson est devenue celle de Sabrina premier succès radio dans le top 10.

En 2022, Sabrina a aidé à annoncer la victoire du Taylor’s American Music Award pour le clip vidéo préféré. Et le 13 mai, le Des nuages l’actrice a assisté à la tournée Tay’s Eras à Philadelphie, Penn. Alors que Taylor chante, sa collaboration avec Sabrina a « mis longtemps à venir! »

