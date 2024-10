Sabrina Carpenter porte un look bleu glacial pour la performance de « Jimmy Fallon »

Sabrina Carpenter a présenté sa tournée « Short n’ Sweet » sur la scène de fin de soirée de « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » à New York jeudi. La célèbre ambassadrice de Redken a interprété son single « Espresso » tiré de son sixième album studio.

Pour sa performance, Carpenter a opté pour un body bleu glacé scintillant. Le look comportait des cristaux étincelants sur toute la surface avec des détails pendants ressemblant à des franges le long de l’ourlet.

Sabrina Charpentier Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Le look sans manches présentait un décolleté en cœur et une silhouette ajustée. Carpenter a associé le look à des collants transparents et à des mary janes bleues coordonnées. Elle a coiffé ses volumineuses tresses blondes en boucles douces, complétées par un maquillage aux joues roses, aux yeux audacieux et aux lèvres douces.

La tournée « Short n’ Sweet » de Carpenter présente une multitude de styles qui rappellent l’esthétique des pin-up. Les looks de Carpenter, cependant, offrent au style une touche contemporaine. Lors de son passage à guichets fermés au Madison Square Garden de New York dimanche, Carpenter portait un look personnalisé gracieuseté de Patou.

Sabrina Charpentier Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Le body en dentelle présentait une inspiration lingerie avec de la dentelle noire, ornée de cristaux et d’un petit nœud. L’ensemble comprenait également des gants assortis de longueur opéra et des mary janes noires éblouies.

La garde-robe « Short n’ Sweet » de Carpenter comprenait également un body orné de bijoux de Victoria’s Secret. Stylisé par Jared Ellner, le look rose pâle comportait un baiser de cristal effronté aux lèvres rouges sur la hanche. La création du look body personnalisé a nécessité plus de 140 heures et comprenait 150 000 cristaux placés à la main.

Sabrina Charpentier Todd Owyoung/NBC via Getty Images

L’approche ludique de Carpenter en matière de style embrasse des versions actualisées de l’esthétique pin-up et du glamour du vieux Hollywood. De sa tournée « Short n’ Sweet » à son apparition sur le tapis rouge Power of Young Hollywood de Variety en août dernier, son style actuel allie glamour classique et touche contemporaine.