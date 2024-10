Sabrina Carpenter portait de la lingerie bleu ciel dans « The Tonight Show »

Sabrina Carpenter vit apparemment en lingerie ces jours-ci. Tout au long de la campagne pour son nouvel album Court et douxla garde-robe de la chanteuse est restée fidèle au titre de son album, rendant la plupart de ses tenues – des ensembles en jean assortis aux robes babydoll – aussi courtes que sa silhouette d’un mètre cinquante.

Par conséquent, il est tout à fait naturel que bon nombre des ensembles préférés de Carpenter soient faits de lingerie en dentelle, en particulier sur elle. Tournée courte et douce scène. Elle a illustré son amour de la lingerie le 3 octobre, lorsqu’elle a pris une courte pause après sa tournée pour interpréter son tube « Espresso » sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon dans l’un de ses négligés les plus mignons à ce jour.

La dentelle bleu bébé de Sabrina

Carpenter portait un body bleu ciel avec un tissu semi-transparent pour sa performance, montrant juste un taquin de dissimulation noire. Son bustier était entièrement brodé de perles et de paillettes et complété par une frange perlée à l’ourlet.

NBC/NBCUniversal/Getty Images

Elle a complété son costume avec une paire de ballerines à lanières bleu pâle, un anneau doré et, bien sûr, un microphone strassé avec des pierres précieuses en forme de cerise.

chez Sabrina Court et doux Lingerie

Carpenter est plus que jamais dans son sac de lingerie lors du Short n’ Sweet Tour, où elle porte plusieurs ensembles éblouis et d’adorables créations en dentelle. Pour ouvrir le spectacle, la chanteuse enfile une serviette scintillante dans laquelle elle fait semblant de se préparer, pour ensuite révéler un body corset ébloui. fait sur mesure par Victoria’s Secretcomplété par des porte-jarretelles en dentelle et des collants résille.

Christopher Polk/Rolling Stone/Getty Images

Quelques chansons plus tard, Carpenter recouvre son body pailleté d’une robe babydoll transparente, dotée de manches touffes et d’un décolleté et d’un ourlet en strass assortis.

Kevin Mazur/Getty Images Divertissement/Getty Images

Son amour pour la lingerie va au-delà de la scène, puisque Carpenter a incorporé des vêtements en dentelle dans la séance photo de son album. Quelques jours après Court et doux a été libérée, elle a posté une photo d’elle portant un haut corset sur un soutien-gorge en dentelle et une culotte coquine.

À ce rythme-là, il ne serait pas surprenant que Carpenter soit appelé à être mannequin lors du prochain défilé de mode Victoria’s Secret.