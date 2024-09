Sabrina Carpenter plaisante sur son lien tendu avec Eric Adams

C’était une journée record sur Twitter à New York la semaine dernière alors que la ville traitait collectivement (et j’ai mémorisé) le fait que le maire Eric Adams avait été inculpé d’accusations criminelles fédérales, faisant de lui le premier maire de l’histoire de la ville à être inculpé d’infractions pénales alors qu’il était encore en fonction. Mais alors que la Big Apple commence à paraître un peu plus légère – comme une plume, peut-être – ses habitants pourraient avoir un acteur inattendu à remercier pour la chute de cet homme politique impopulaire : la pop star Sabrina Carpenter.

Eh bien, selon le Poste de New York et Sabrina Carpenter elle-même, au moins. Lors de son concert au Madison Square Garden dimanche, Carpenter s’adressa à la foule en disant : « Merde, et maintenant ? Devrions-nous parler de la façon dont j’ai fait inculper le maire, ou… ? » Ce n’était pas juste une dispute effrontée à la fois où elle a dit « Je suis sur SNL et tu ne l’es pas » tandis que se produisant en tant qu’invité musical du spectacle.

Si tu peux y repenser plusieurs scandales de pop girl avant novembre 2023, Carpenter a connu un des plus drôles lorsque sa vidéo sacrilège « Feather » a mis en colère le diocèse catholique romain de Brooklyn. À l’époque, la pop star avait insisté sur le fait qu’elle avait obtenu l’autorisation de filmer sa vidéo à l’intérieur d’une église de Brooklyn, mais cela n’a pas empêché le diocèse de dépouiller son chef, Mgr Jamie Gigantiello, de ses fonctions administratives et de sanctifier à nouveau le église pour préserver sa sainteté dans le sillage de Carpenter.



Aujourd’hui, Gigantiello fait l’objet d’un autre scandale. Selon le Postela même église a été assignée à comparaître la semaine dernière concernant un lien présumé entre l’évêque et Frank Carone, l’ancien chef de cabinet d’Adams. Mais même si le média insiste sur le fait que la vidéo de Carpenter était impliquée d’une manière ou d’une autre, la déclaration de l’Église à ce sujet ne fait explicitement référence à aucune sorte de lien. « Il serait inapproprié de commenter davantage cet examen, qui est toujours en cours », ont vaguement déclaré les responsables du diocèse à propos de leurs propres mesures disciplinaires internes à l’encontre de Gigantiello. En ce qui concerne l’enquête fédérale, ils ont ajouté : « Le diocèse s’engage pleinement à coopérer avec les forces de l’ordre dans toutes les enquêtes, y compris la conduite dans des paroisses individuelles ou impliquant un prêtre. »

Malheureusement, Sabrina n’était probablement pas la charpentière de cette crucifixion gouvernementale particulière, mais l’idée reste plutôt amusante. New York a tellement de chance d’avoir quelqu’un comme elle qui travaille tard pour réaliser son rêve.