Sabrina Carpenter jaillit de Toronto et crie des spots locaux lors d’un récent concert

Comme si elle avait besoin de nous donner une raison supplémentaire de l’adorer, Sabrina Carpenter a récemment partagé qu’elle était une grande fan de Toronto et a crié certains de ses endroits préférés lors de son récent concert au Scotiabank Arena.

Tandis que sa chanson « Juno » Même si elle ne fait pas référence aux prix de musique canadienne, Sabrina Carpenter se révèle toujours une grande fan du pays — et son concert à Toronto le 25 septembre n’en est que l’exemple le plus récent.

Après avoir fièrement enfilé un maillot des Maple Leafs pour interpréter son ultra-hit « Espresso » en plus d’avoir inclus une reprise de « That Don’t Impress Me Much » de Shania Twain, née à Windsor, la chanteuse a pris le temps de s’extasier sur Toronto, qui elle a révélé qu’elle avait déjà vécu auparavant.

« J’ai vécu à Toronto pendant quelques mois alors que je travaillais sur un film il y a quelques années », a-t-elle déclaré devant 20 000 personnes présentes à l’arène, faisant référence à son film de 2019. Travaillez-le, qui a été filmé sur le campus de l’Université de Toronto.

« JE [would] J’irais dans toutes vos friperies, et j’irais au Jimmy’s Coffee », dit-elle, s’arrêtant sous les applaudissements, « est-ce que vous aimez Jimmy’s ? »

Selon certaines rumeurs, le chanteur aurait également fréquenté par le passé un autre pop star et résident de Toronto, Shawn Mendes, qui fréquente également la région de King et de Portland (y compris Jimmy’s) lorsqu’il est en ville.

Elle a ensuite salué l’Axis Club – anciennement le Mod Club – pour avoir été le site de sa toute première représentation à Toronto.

« La première fois que j’ai joué à Toronto, je crois que j’avais 15 ou 16 ans, et c’était dans un endroit appelé Mod Club ? » dit-elle.

« Vous étiez environ quatre là-bas, et vous êtes là ce soir », poursuit-elle. « Je suis tellement, tellement heureuse que tu sois là. Cela représente tout pour moi. »

Avant le spectacle, Carpenter a été aperçue en train de faire du shopping sur Queen West, lorsqu’elle est passée chez Kops Records pour acheter quelques exemplaires de son dernier album, Court et doux.