Sabrina Carpenter interpelle une fan « sexy » lors du spectacle « Short n’ Sweet »

Il y a une chance que Sabrina Carpenter vous interpelle au milieu de son set, si par hasard elle aime ce qu’elle voit.

La chanteuse de « Espresso » a adressé un petit message à un fan de Caroline du Nord dans une salle de Columbus, dans l’Ohio, où elle a donné le coup d’envoi de sa tournée « Short n’ Sweet » lundi soir.

Un fan a enregistré l’échange entre Carpenter et le fan, qui la montre sur scène avec deux danseurs alors qu’elle scrutait le public tandis que les sirènes de police hurlaient en arrière-plan.

Carpenter fait un geste de la main et désigne un fan masculin avec un air de haine, demandant au public : « Vous le voyez ? Monsieur, vous êtes en état d’arrestation pour avoir été trop sexy. »

Les fans dévorent le morceau et l’acclament bruyamment tandis que le fan saute de haut en bas avec son chapeau à la main. Carpenters discute un peu plus longtemps avec le fan masculin, lui demandant quel est son nom et d’où il vient.

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidiens USA TODAY.

« Daniel », dit-elle en s’éventant et en se lissant les cheveux. Le clip se termine avec Carpenter qui rit toute seule après avoir appris que Daniel est originaire de Caroline du Nord.

La première étape de la tournée « Short n’ Sweet » était « douce », déclare le chanteur

Carpenter s’est rendue sur les réseaux sociaux lundi soir pour partager quelques-uns de ses moments préférés du spectacle de Columbus, écrivant que « LA SOIRÉE D’OUVERTURE ÉTAIT VRAIMENT GÉNIALE !!!! »

« Merci Columbus pour un spectacle à guichets fermés, pour t’être habillé et pour avoir chanté chaque mot :’) Je suis tellement excitée de revoir tous vos jolis visages », a-t-elle écrit.

Carpenter jouera au Scotiabank Arena de Toronto mardi soir, où elle pourra revoir les « jolis visages » de ses fans canadiens.

Dates et setlist de la tournée « Short n’ Sweet » de Sabrina Carpenter

Carpenter devrait jouer 47 concerts, dont celui de lundi, dans des stades du monde entier au cours de l’année prochaine. Les billets pour tous les concerts sont disponibles en ligneou partout où les billets sont vendus.

La setlist de « Short n’ Sweet » comprend 20 chansons, qui incluent des morceaux du dernier album de Carpenter et « Emails I Can’t Send », selon Spotify, qui a publié la setlist lundi soir.

Plusieurs tubes, dont « Please Please Please » et « Nonsense », seront joués en tournée, consultez la setlist de « Short n’ Sweet » ici.

Voici une liste de toutes les dates à venir de la tournée « Short n’ Sweet » :