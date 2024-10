Sabrina Carpenter grésille dans une robe argentée fastueuse au Time 100 Next Gala avec Kaia Gerber et Nicola Coughlan

[ad_1]

Sabrina Carpenter a fait une démonstration à couper le souffle en rejoignant Kaia Gerber et Nicola Coughlan au gala Time 100 Next de cette année à New York mercredi.

La chanteuse à succès Espresso, 25 ans, est montée sur le tapis rouge dans une robe argentée sexy qui mettait en valeur ses incroyables courbes en sablier.

La robe sans bretelles scintillante coulait jusqu’au sol et comportait une fente audacieuse jusqu’à la cuisse.

Sabrina – qui est nominée aux MTV EMA 2024 – s’est pavanée avec des talons compensés chromés argentés, donnant un coup de pouce à sa petite silhouette de 5 pieds.

Ses longues tresses blondes tombaient sur son dos et sa poitrine en boucles lâches et glamour.

En ce qui concerne le maquillage, la superstar a porté son combo préféré de fard à joues aux tons rosés et de lèvres mauve brillant.

Elle a fait ressortir ses yeux bleus avec un fard à paupières noir fumé le long de la ligne de ses cils supérieurs et inférieurs.

Sabrina respirait la confiance alors qu’elle prenait pose après pose pour les photographes à Current, un espace événementiel au bord de l’eau situé à Chelsea Piers.

Le mannequin Kaia Gerber grésillait dans une robe transparente à franges noires lors de son passage sur le tapis rouge.

La jeune femme de 23 ans – qui est la fille de la légendaire reine des podiums Cindy Crawford, 58 ans – a défilé avec des talons noirs très hauts.

Ses cheveux bruns brillants étaient portés en vagues de plage sans effort et elle arborait un maquillage glamour complet.

La star de Bridgerton, Nicola Coughlan, avait l’air radieuse en arrivant dans une robe noire flottante à épaules dénudées.

L’actrice de 37 ans a attaché une petite épingle rouge au buste de sa robe, signalant son soutien à un cessez-le-feu à Gaza dans le contexte du conflit israélo-palestinien.

Laissant briller sa beauté naturelle, Nicole a opté pour un maquillage glamour doux et des boucles blondes classiques.

Sabrina a posé pour une photo avec son compatriote Shaboozey

Coughlan s’est mêlé à la star d’Emily In Paris, Ashley Park

Victoria Monet était ravissante dans une robe rouge sexy dos nu avec une traîne dramatique.

La robe élégante avait une taille cintrée avec des fronces flatteuses et un col montant chic.

La célèbre auteure-compositrice-interprète de 35 ans portait ses cheveux corbeau dans un chignon élégant avec sa frange de bébé gélifiée sur un côté.

La star d’Emily In Paris, Ashley Park, a séduit dans une robe bustier scintillante recouverte de strass noirs et transparents.

L’actrice, 33 ans, portait un sac à main élégant et se promenait sur le front de mer avec des talons noirs à lanières.

La star de Vampire Diaries, Kat Graham, a fait une démonstration dramatique dans une robe en tulle à volants.

Il y avait un corsage de saint aux gros seins et du tulle qui dépassait le long du buste, masquant partiellement le visage de l’actrice.

Le gala Time 100 Next a célébré ceux qui figuraient sur la liste 2024 de la publication, comme la superstar de la pop Sabrina Carpenter, la préférée de Bridgerton Nicola Coughlan et la mannequin devenue actrice Kaia Gerber.

Parmi les autres lauréats notables figuraient : la star d’Emily In Paris Ashley Park, le joueur des Boston Celtics Jaylen Brown et le boxeur professionnel Kali Reis.

Carpenter – qui participe actuellement à sa tournée Short n’ Sweet à guichets fermés – s’est produite lors des festivités nocturnes à New York.

Les lauréats se sont exprimés sur scène tout au long de la soirée étoilée.