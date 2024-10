Sabrina Carpenter fustige les critiques sur ses tenues de tournée étriquées : « Ne venez pas au spectacle »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Sabrina Carpenter a répondu aux critiques concernant sa sélection de tenues de lingerie que la pop star porte en tournée.

Carpenter, 25 ans, est monté sur scène au cours des deux dernières semaines dans une poignée de bodys et de coupes en dentelle qui ont laissé à certains une impression négative.

« Mais vous aurez quand même occasionnellement une mère qui aura une opinion bien arrêtée sur la façon dont vous devriez vous habiller », a déclaré le chanteur de « Taste » TEMPS revue. « Et à cela, je dis simplement : ‘Ne viens pas au spectacle’, et ce n’est pas grave. »

« C’est dommage que cela ait jamais été quelque chose à critiquer, car en vérité, la chose la plus effrayante au monde est de monter sur scène devant autant de monde et de devoir jouer comme si de rien n’était », a-t-elle ajouté. « Si la seule chose qui vous aide à y parvenir est la façon dont vous vous sentez à l’aise en vous habillant, alors c’est ce que vous devez faire. »

SABRINA CARPENTER CRIE, S’ÉCHAPPE DU FEU D’ARTIFICE PENDANT LA PERFORMANCE SUR SCÈNE

« La féminité est quelque chose que j’ai toujours embrassée », a-t-elle noté. « Et si en ce moment cela signifie des corsets, des porte-jarretelles et des robes pelucheuses ou quoi que ce soit d’autre, alors c’est ce que cela signifie. »

Carpenter a commencé sa première tournée d’arène le 23 septembre à Colombus, Ohio. L’ancienne star de Disney devrait poursuivre la tournée Short n’ Sweet jusqu’en mars 2025, avec sa dernière étape à Milan, en Italie.

La pop star montante a trouvé comment gérer les critiques, notamment sur les réseaux sociaux.

« Quelqu’un m’a dit ça, chaque fois que j’étais bouleversé ou que j’avais l’impression d’être le seul à être critiqué pour quelque chose que d’autres personnes sont capables de faire apparemment si librement : je suis celui qui voit toutes les conneries négatives à propos de moi-même. . Mes amis ne voient pas ça », a-t-elle déclaré à TIME.

Carpenter a connu un énorme succès avec son dernier album, « Short N’ Sweet ». Le sixième album studio de la star de « Girl Meets World » est sorti le 23 août.

L’actrice devenue musicienne est devenue la première artiste féminine à inscrire trois chansons dans le top 10 du Billboard 100 pendant cinq semaines consécutives.

« Espresso », « Please Please Please » et « Taste » sont à la mode depuis leur sortie.

