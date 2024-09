Sabrina Carpenter fait face à une rude concurrence de Chappell Roan

Sabrina Carpenter est dans une course serrée avec Chappell Roan pour la première place du classement des singles britanniques.

La chanson du charpentier Goût est actuellement en tête du classement en milieu de semaine, mais la piste de Roan Bonne chance, bébé ! est juste derrière au numéro 2.

Les deux artistes ont fait la une des journaux avec leurs récentes réalisations.

Carpenter est occupé avec elle Tournée courte et douce, qui a débuté le 23 septembre 2024 à Columbus, Ohio.





Après son premier spectacle, Carpenter a partagé son enthousiasme sur Instagram, déclarant : « Merci Columbus pour ce spectacle à guichets fermés, pour vous habiller et chanter chaque mot. Je suis tellement excitée de revoir tous vos jolis visages. À demain, Toronto. ! »

Pendant ce temps, Roan a récemment célébré le premier anniversaire de son album, L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest.





En réfléchissant à l’année écoulée, elle a exprimé sa gratitude aux fans dans une publication sur Instagram, en disant : « 1 an de ma vie a été changé pour toujours. Merci d’être venu pour ce projet et d’avoir cru en moi. »

En plus de la bataille de Carpenter et Roan pour la première place, la nouvelle collaboration de The Weeknd et Playboi Carti, Intemporeldevrait entrer dans le classement au numéro 3.