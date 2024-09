Sabrina Carpenter dit qu’elle a fait inculper Eric Adams – NBC New York

Lors de l’étape new-yorkaise de sa tournée « Short N’ Sweet », la pop star Sabrina Carpenter a plaisanté sur la façon dont elle a joué un rôle dans l’inculpation du maire Eric Adams pour des accusations de corruption fédérale.

Carpenter improvise souvent ses performances et elle a parlé entre les chansons lors de son concert au Madison Square Garden dimanche soir, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

« Et maintenant ? », a demandé le joueur de 25 ans à ses fans. « Devrions-nous parler de la façon dont j’ai fait inculper le maire ou… »

Adams a été inculpé la semaine dernière pour des accusations fédérales alléguant qu’il aurait accepté de somptueuses prestations de voyage et des contributions illégales à la campagne d’un responsable turc et d’autres ressortissants étrangers en échange de faveurs politiques, notamment en poussant à l’ouverture d’un consulat turc.

Il a plaidé non coupable et son avocat a exhorté lundi un juge fédéral à rejeter l’accusation de corruption portée la semaine dernière, accusant des « procureurs zélés » d’avoir formulé une « allégation extraordinairement vague » qui ne constitue pas un crime fédéral.

Alors, qu’est-ce que Carpenter a à voir avec ça ? La réponse courte : probablement rien.

La chanteuse plaisantait probablement et faisait référence à la façon dont les enquêteurs fédéraux enquêtaient sur d’éventuelles relations commerciales à l’église Our Lady of Mount Carmel, l’église de Williamsburg où Carpenter l’a partiellement filmée. Clip vidéo « Plume ».

Des sources proches du dossier affirment qu’une église catholique de Brooklyn a reçu une assignation à comparaître demandant des informations sur les relations financières ou commerciales entre Frank Carone – l’ancien chef de cabinet du maire Eric Adams – et un monseigneur nommé Jamie Gigantiello. Jonathan Dienst de NBC New York rapporte.

NBC New York a rapporté plus tôt ce mois-ci que l’Église catholique avait reçu une assignation à comparaître demandant des informations sur les relations financières ou commerciales entre Frank Carone, l’ancien chef de cabinet d’Adams, et un monseigneur nommé Jamie Gigantiello, selon des sources proches de l’enquête.

Gigantiello et Carone disent qu’ils sont amis depuis des décennies.

Aucun des deux hommes n’a été accusé d’actes répréhensibles et il semble que l’enquête fédérale n’en soit qu’à ses débuts.

Une porte-parole du diocèse de Brooklyn n’a pas nié qu’une assignation à comparaître ait été délivrée à l’église de monseigneur et a publié cette déclaration : « Le diocèse s’engage pleinement à coopérer avec les forces de l’ordre dans toutes les enquêtes, y compris sur la conduite dans des paroisses individuelles ou impliquant des prêtres. »

Les détails de l’enquête fédérale ne sont pas clairs et il est peu probable que Carpenter ait une idée de la question. Ce que l’on sait, c’est que l’évêque a été rétrogradé en 2023 après que la pop star Carpenter a publié son clip. Il a déclaré qu’il regrettait cette décision et qu’il ignorait le contenu de la vidéo.

Monseigneur Gigantiello avait été l’un des principaux collecteurs de fonds pour l’église avant d’être démis de ses fonctions à cause de ce clip vidéo. Il a été aumônier du FDNY et les registres de propriété montrent qu’il possède des maisons à Westhampton et en Floride.

Les questions sur d’éventuelles transactions commerciales entre Carone et le monseigneur surviennent au milieu de quatre enquêtes fédérales distinctes en cours sur l’hôtel de ville, le NYPD et la collecte de fonds de la campagne passée d’Adams, ont déclaré à NBC New York des sources connaissant le sujet.

Seul le maire a été inculpé, mais les enquêtes ont abouti à la démission du commissaire de la police de New York et à la saisie de plusieurs téléphones de plusieurs collaborateurs du maire par le FBI. Ces enquêtes sont en cours et il semble, selon des sources, que Carone et Monseigneur fassent l’objet d’un examen minutieux de la part des procureurs fédéraux dans une affaire distincte.

Les porte-parole du procureur américain du district Est de New York, du FBI, de l’IRS et du département d’enquête de la ville de New York ont ​​tous refusé de commenter.