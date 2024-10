Sabrina Carpenter déclare haut et fort : « Je ne suis pas partiale »

Barry Keoghan est apparu dans le film de sa petite amie, Sabrina Carpenter. S’il vous plaît s’il vous plaît s’il vous plaît clip vidéo. Mais le Espresso La chanteuse est claire sur le fait qu’elle ne l’a pas choisi en raison de sa relation signalée.

Dans une conversation avec CBS Matin, L’animatrice Tracy Smith a demandé à la jeune femme de 25 ans ce qu’elle pensait du fait de prendre le candidat aux Oscars comme son intérêt amoureux dans la vidéo si elle voulait garder sa romance à l’abri des regards indiscrets.

« Moi, vraiment – ​​comme une opinion pas même partisane – je me disais : « Qui est le plus grand acteur que je puisse trouver pour ce clip ? elle a expliqué. « Et il était à côté de moi sur une chaise », ajoutant : « Et il était tellement excité à ce sujet. »

Sans oublier, le Batman La star était fan de la chanson, a-t-elle partagé. « Et il aime la chanson, ce qui est génial. Il est fan de la chanson », notant qu’il « aime beaucoup ma musique, ouais ».

Sabrina est restée maman sur l’état de sa relation – a expliqué un initié à Personnes que le couple a été « intermittent » depuis qu’ils auraient eu une relation amoureuse fin 2023.

Dans un autre cas, elle a dit Variété« Je ne veux pas avoir l’air partial, mais je pense que Barry est l’un des meilleurs acteurs de cette génération », a-t-elle noté.

« Donc, le voir à l’écran avec ma chanson comme bande originale a rendu la vidéo meilleure et d’autant plus spéciale. »