Le 22 janvier, Joshua, 20 ans, a profité de son histoire Instagram pour faire l’éloge de la chanson de Sabrina en partageant, « il est resté coincé dans ma tête depuis que je l’ai entendu !!! Félicitations @sabrinacarpenter pour ‘skin’, le nouveau label, et tout ce qu’il y a à faire viens!!! »

La spéculation persiste que lui et Olivia sont sortis après s’être rencontrés sur le tournage de High School Musical: The Musical: La série, l’émission Disney + qui les présente comme des pistes. Les utilisateurs des médias sociaux avaient été en effervescence que Joshua était impliqué avec Sabrina après avoir fréquenté Olivia, et les fans ont souligné le « permis de conduire » comme une preuve apparente, avec ses paroles sur le chagrin et une ligne qui se réfère spécifiquement à « cette fille blonde ».

Parmi les lignes de « Skin » qui semblent faire référence au « permis de conduire », il y en a une qui dit: « Ne vous rendez pas fou.

Pour sa part, Olivia, 17 ans, a raconté Panneau d’affichage la semaine dernière qu’elle comprend la « curiosité » qui entoure de qui sa propre chanson à succès pourrait être, mais qu’elle pense que c’est « vraiment la partie la moins importante de la chanson. »