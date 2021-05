Sabrina Bartlett, de BRIDGERTON, prend le personnage de Catherine Zeta-Jones alors qu’elle filme le remake de Darling Buds Of May.

L’actrice, 29 ans, est au milieu de la production de son premier projet depuis qu’elle a joué dans le drame populaire de la période Netflix.

Éclaboussure

Sabrina Bartlett de Bridgerton est photographiée sur le tournage du remake de The Darling Buds Of May[/caption]

Sabrina a été aperçue en train de canaliser sa Mariette Larkin intérieure sur le plateau de Croydon du remake, intitulé The Larkins.

Le tournage du remake très attendu de la série télévisée classique, qui a permis de lancer la carrière de la chérie galloise Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Mariette, est en cours depuis plusieurs semaines.

Bartlett avait l’air radieuse lorsqu’elle a été filmée à cheval sur le plateau.

Elle a enfilé un T-shirt rayé rouge et rose et des jodhpurs gris avec une paire de bottes noires, le tout avec un immense sourire sur son visage.

Éclaboussure

L’actrice était tout sourire alors qu’elle montait à cheval autour du plateau de Croydon[/caption]

Éclaboussure

Bradley Walsh jouera également dans le remake appelé The Larkins en tant que Pop Larkin[/caption]

La star de Netflix a accentué son apparence naturelle avec une palette légère de maquillage et l’a coiffée de boucles volumineuses.

Sabrina a été rejointe sur le plateau par la présentatrice de The Chase Bradley Walsh, 60 ans, qui jouera son père à l’écran dans le prochain drame d’ITV, Pop Larkin.

Il portait une chemise à carreaux, un gilet marron et un pantalon gris foncé pendant qu’il répétait ses lignes entre les prises.

L’homme de 60 ans portait même des pattes de marque rendues célèbres par Sir David Jason, qui jouait Pop Larkin dans la série originale ITV dans les années 1990.

Rex

Catherine Zeta-Jones a joué dans la série originale en tant que Mariette Larkin[/caption]

Caractéristiques de Rex

The Darling Buds Of May diffusé dans les années 1990[/caption]





Sabrina a déclaré au Radio Times à quel point elle était ravie de jouer dans le remake.

Elle a jailli: «J’ai hâte de donner vie à ces histoires réconfortantes aux côtés d’une équipe aussi formidable. C’est juste la dose parfaite d’évasion dont nous avons tous besoin en ce moment.

Après avoir annoncé que Bradley participerait à l’émission, il a déclaré: «Je suis ravi qu’on me demande de faire partie de cette série d’histoires emblématiques et très appréciées.

«La chaleur et l’affection que SE Bates a suscitées à travers ses livres sont si édifiantes et j’ai hâte de faire partie de la famille Larkin. Ce sera une huée!