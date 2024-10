Sabres contre Red Wings | Comment regarder, les actualités de la programmation et les scénarios

Scénarios

1. La ligne du haut

La solide séquence de cinq matchs des Sabres a été alimentée en partie par la production de leur premier trio composé de JJ Peterka, Tage Thompson et Tuch.

Buffalo a dominé ses adversaires 6-3 en 59 :27, le trio partageant la glace à 5 contre 5, selon Natural Stat Trick. Chaque joueur possède des statistiques individuelles marquantes pour débuter la saison :

Thompson entame samedi une séquence de cinq matchs consécutifs avec au moins un point et a marqué ses cinq buts cette saison à forces égales, à égalité au troisième rang de la LNH.

Tuch mène les Sabres avec neuf points. Ses huit points à force égale le placent à égalité au sixième rang de la LNH, à seulement deux derrière le leader de la ligue Ivan Barbashev.

Peterka a marqué quatre buts en quatre matchs depuis son retour d’une commotion cérébrale.

Le trio s’est fait un devoir d’être une menace à la fois en zone offensive et lors de la course. C’est ce dernier qui a mené au but de Thompson contre Dallas mardi, un tir depuis la fente haute qui a été assisté par Owen Power mais rendu possible par Peterka.

« Je pense qu’il y a quelques matchs, Lindy parlait du jeu précipité et des différents itinéraires que nous devons emprunter et des choses qui ne sont pas négociables », a déclaré Tuch. « Conduire ce filet et amener ces défenseurs avec nous autant que possible ouvre beaucoup de choses. … Lors du dernier match sur le but de Tommer, c’est JJ qui a conduit le filet qui a fait tomber les défenseurs et OP et Tommer ont réussi à faire ce jeu en haut.

Dans la zone offensive, le trio a tenté d’épuiser ses adversaires lors de l’échec-avant et d’attendre leur chance de bondir, comme lorsque Thompson a trouvé Peterka par la porte arrière pour un but à Chicago samedi dernier.

Thompson a passé 45,5 pour cent de son temps de glace à force égale dans la zone offensive, selon NHL Edge, qui se classe dans le 93e percentile des joueurs de la LNH.

« Je pense que nous sommes simplement tenaces », a déclaré Tuch. « Nous provoquons des revirements et nous créons des occasions de cette façon. »

2. Le front du net

Le dernier match des Sabres les opposait au leader de la LNH en termes de pourcentage d’arrêts, le gardien de Dallas Jake Oettinger – du moins à ce moment-là.

Alex Lyon a pris la tête de la LNH avec un pourcentage d’arrêts de ,955 en quatre matchs pour les Red Wings cette saison. Il devrait prendre le départ cet après-midi.

Il a fallu un « sale but » pour que les Sabres réussissent enfin à percer contre Oettinger, Peyton Krebs se garant dans la peinture bleue et frappant un rebond sur la barre transversale. Se placer devant le gardien de but adverse est resté un domaine d’importance lors de l’entraînement de vendredi.

Les Sabres ont déjà fait des progrès spectaculaires dans ce domaine cette saison. Selon NHL Edge, ils ont marqué quatre buts dans l’enceinte – déjà à mi-chemin de leur total pour la saison complète de 2023-24.

« Il y a du monde autour du filet, vous obtenez un rebond et vous avez l’occasion de mettre une rondelle au fond du filet », a déclaré l’entraîneur des Sabres Lindy Ruff. « Quand nous nous tenons au bord du filet en agitant les rondelles, vous regardez un gars [who is] il voit tout en ce moment et il réalise chaque arrêt. Donc, nous allons devoir le faire bouger dès que nous le pouvons. Mais si nous avons quelqu’un devant lui avant que vous fassiez la passe, alors il ne peut pas la suivre et il risque d’être en retard. Donc, cette partie est entièrement liée, c’est sûr.

3. À la recherche des Red Wings

Bien que les gardiens de but aient contribué à alimenter leurs récents succès (le remplaçant Cam Talbot a également remporté une victoire de 37 arrêts contre le New Jersey mercredi), les Red Wings se classent au bas de la ligue en termes de tirs et d’occasions accordées.

Les Red Wings ont obtenu une part de 41,25 pour cent des tentatives de tir à 5 contre 5 et une part de 41,18 pour cent des chances de marquer à haut danger, selon Natural Stat Trick. Les deux chiffres se classent parmi les trois dernières équipes de la LNH.

Lucas Raymond (0+6) et Alex DeBrincat (3+3) sont à égalité en tête de l’équipe avec six points chacun. Dylan Larkin mène les Red Wings avec quatre buts.