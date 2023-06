Sabrent Rocket Q4 review : inhabituellement petit, étonnamment puissant

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Petit facteur de forme polyvalent

Des performances incroyablement rapides

Décemment abordable

Garantie totale de cinq ans Les inconvénients Écrit lentement dans un crawl lorsque le cache secondaire est épuisé Notre avis Le Rocket Q4 de 30 mm de long de Sabrent s’intègre dans des appareils qui ne peuvent pas gérer un SSD 2280 complet, mais fournit toujours jusqu’à 2 To de capacité. Mieux encore, ses performances dans le monde réel sont incroyablement excellentes.

Prix ​​lors de l’examen

219,99 $ pour 2 To

Sabrent Rocket Q4 NVMe SSD

Le Rocket Q4 de Sabrent est un SSD NVMe demi-taille (37,5 % en fait), 2230 (22 mm de large, 30 mm de long). Parce qu’il est si petit, il peut être utilisé dans des appareils, tels qu’un Steam Deck ou un mini-PC, qui manquent d’espace pour un SSD 2280 complet.

Mais la vraie nouvelle est qu’il est incroyablement rapide dans le monde réel, même par rapport aux disques PCIe 5.0. Sceptique? Nous étions. Mais lorsque des tests prolongés ont obtenu les mêmes résultats exceptionnels, nous avons été plus qu’agréablement surpris.

Caractéristiques de conception

J’ai déjà mentionné les petites dimensions du Q4. Il s’agit également d’un SSD PCIe 4.0, NVMe 1.4 qui utilise le tout nouveau N48 QLC NAND de Micron et le dernier contrôleur E21T de Phison. J’en parle parce qu’ils sont la raison des transferts incroyablement faciles dans le monde réel, dépassant de loin tous les SSD PCIe 4.0 précédents que nous avons testés.

Le Q4 est également une conception HMB (Host Memory Buffer) sans DRAM. Autrement dit, il renonce à utiliser la DRAM pour le cache principal (il n’y a vraiment pas de place pour l’installer) et utilise à la place la mémoire de votre système pour cette tâche.

HMB est une technologie relativement nouvelle et économique qui s’améliore à chaque itération. Bien sûr, son efficacité dépendra quelque peu de la vitesse de votre sous-système de mémoire. Notre nouveau banc d’essai avec sa mémoire DDR5 à 4 800 MHz plus rapide fournira certainement des nombres HMB plus élevés que l’ancien système DDR4 à 3 200 MHz, vous ne pouvez donc pas comparer directement les résultats avec nos anciennes critiques HMB.

Sur Amazon États-Unis et amazon Royaume-Unis au moment d’écrire ces lignes, le Q4 est disponible en 44,99 $ / 49,99 £, 76,49 $ / 69,99 £, 109,99 $ / 149,99 £ et 219,99 $ / 339,35 £ pour des capacités de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To avec le plus grand test ici. Ce n’est pas une bonne affaire, mais ce n’est pas non plus un prix élevé. Compte tenu du petit facteur de forme et des performances, c’est une bonne affaire.

Sabrent garantit le Q4 pendant cinq ans sans réserve (deux ans sans enregistrement). Non qualifié est une bonne chose car la cote TBW (téraoctets qui peuvent être écrits) pour le SSD de 2 To est un minuscule 450 TBW. C’est une bonne quantité de données dans le grand schéma, mais moins de la moitié de la norme.

Si vous n’êtes pas familier, la cote TBW peut être utilisée comme le kilométrage d’une garantie automobile, mettant fin à la période de couverture plus tôt si elle est dépassée.

Dans ce cas, Sabrent dit qu’il respecte la période de garantie sans poser de questions, refusant uniquement les utilisateurs qui tentent d’exécuter des escroqueries telles que mettre une étiquette Sabrent sur un autre lecteur moins cher. Oui, il y a toujours quelqu’un !

En ce qui concerne les vitesses d’écriture soutenues, le Sabrent Rocket Q4 est plus rapide que même les disques PCIe 5.0, ce qui est choquant.

Performance

Il y avait un énorme écart entre les résultats de référence synthétiques du Q4 et ses temps dans nos transferts de 48 Go et 450 Go. Au moins dans le contexte des SSD précédents que nous avons déjà examinés. Les synthétiques ont montré que le Q4 était ce qu’il est apparemment : un SSD QLC PCIe 4.0 de niveau intermédiaire.

Cependant, le Q4 a fait exploser nos transferts réels de 48 Go et 450 Go presque aussi rapidement que le PCIe 5.0 Crucial T700 incroyablement facile, et a en fait battu le Gigabyte PCIe5 10000 par une marge saine.

En parlant à Phison, il semble que la nouvelle NAND N48 de Micron soit tout simplement flamboyante en mode pSLC (pseudo Single Level Cell/1-bit) et le contrôleur E21T lui-même améliore les performances HMB. Quelle que soit la raison, nous avons en effet constaté des vitesses de transfert soutenues dans le monde réel avec le Rocket Q4 que nous n’avons vues qu’avec les derniers disques PCIe 5.0.

Les chiffres CrystalDiskMark 8 indiqués ci-dessous n’ont certainement rien de spécial, et à peine les meilleurs que nous ayons vus d’un SSD PCIe 4.0. Notez à quel point le PCIe 4.0 WD SN850X semble être plus rapide.

Les barres plus longues sont meilleures, et le Rocket Q4 ne semble pas devoir être regroupé avec ces disques compte tenu de ces résultats. Voir les deux tableaux suivants pour la raison.

Mais nos mâchoires ont failli toucher le sol lorsque nous avons effectué les tests de transfert de 48 Go. Le Q4 a pris la deuxième place parmi tous les disques que nous avons testés, dépassant de loin le WD SN850X, notre précédent disque PCIe 4.0.

C’est une performance fantastique pour un lecteur PCIe 4.0. Choquant selon les résultats précédents, en fait.

Jaws a chuté encore plus lorsque nous avons vu le résultat de l’écriture de 450 Go. Le Q4 a en fait remplacé le T700 auparavant invaincu. Ouais. Le Rocket Q4 est le SSD unique le plus rapide à cette tâche que nous ayons jamais testé. Étonnant pour dire le moins.

Numéro un? Yowser. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, mais apparemment, le nouveau Micron N48 NAND est effectivement rapide en mode pSLC. C’est-à-dire écrire des bits simples.

Notez cependant que 450 Go ne suffisent généralement pas pour épuiser le cache secondaire sur un SSD de 2 To ou plus de nos jours, nous avons donc recours à des écritures supplémentaires de 450 Go jusqu’au cache secondaire. est épuisé. Malgré le graphique, le test porte moins sur la vitesse que sur la qualité de la mise en cache secondaire et la vitesse d’écriture native de la NAND une fois épuisée.

De plus, les résultats ci-dessus ont tous été recueillis à l’aide d’un lecteur vierge et vide de 2 To. Chaque fois que le Q4 manquait de cache secondaire (pSLC), les écritures tombaient précipitamment en dessous de 100 Mbps. Ouais. Ce serait après plusieurs écritures longues et/ou des écritures plus petites avec le lecteur n’ayant pas le temps d’effacer le cache en réécrivant les données en mode natif QLC 4 bits. La chute se produira également beaucoup plus tôt avec les modèles à faible capacité.

La raison pour laquelle QLC est si lente lors de l’écriture native est la finesse et la vérification des erreurs nécessaires pour stocker avec précision l’un des 16 niveaux de tension dans une cellule. Mais sachez qu’il s’agit d’un phénomène d’écriture seul. Les vitesses de lecture restent relativement constantes, quelle que soit la quantité de données sur le disque.

Verdict

Pour ceux qui ont des besoins moyens et pour la plupart des applications, le Sabrent Rocket Q4 est un lecteur merveilleux avec des performances soutenues incroyablement rapides dans le monde réel. Au moins dans la capacité de 2 To.

Si vous n’avez pas PCIe 5.0 ou si vous n’écrivez pas constamment de très grandes quantités de données, cela devrait absolument être en haut de votre liste restreinte, même si vous avez de la place pour un modèle 2280.

Comment nous testons:

Les tests de disques internes utilisent actuellement Windows 11 64 bits s’exécutant sur une combinaison carte mère X790 (PCIe 4.0/5.0)/processeur i5-12400 avec deux modules Kingston Fury 32 Go DDR5 4800 MHz (64 Go de mémoire au total). Les graphiques intégrés Intel sont utilisés. Les tests de transfert de 48 Go utilisent un disque RAM ImDisk occupant 58 Go des 64 Go de mémoire totale. Le fichier de 450 Go est transféré depuis un Samsung 990 Pro 2 To qui exécute également le système d’exploitation.

Chaque test est effectué sur un disque nouvellement formaté et TRIM afin que les résultats soient optimaux. Notez qu’en utilisation normale, à mesure qu’un lecteur se remplit, les performances diminuent en raison de moins de NAND pour la mise en cache secondaire, ainsi que d’autres facteurs.