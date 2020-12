La Commission de Venise, un éminent organe de juristes du Conseil de l’Europe, traite depuis l’année dernière de nombreux cas en Albanie; assez pour gagner des diplomates européens le surnom humoristique de «Commission de Tirana». Le chef d’entre eux est Luigi Soreca, chef de la délégation de l’UE à Tirana, qui a récemment fait campagne de manière peu diplomatique pour que les autorités procèdent à deux nominations, au plus tard le 31 décembre, le jour de la Saint-Sylvestre, à la Cour constitutionnelle du pays.

Il y a actuellement une suspension de trois ans à la fois de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour en raison d’un programme de réforme de la justice mal conçu et mal appliqué dans le pays. Cela a créé un vide de pouvoir qui est rempli avec empressement par un Premier ministre avide de pouvoir qui fait face à des allégations d’autoritarisme, de corruption et de collusion criminelle. Ce manque de pouvoir du troisième État est l’une des raisons de la polarisation politique accrue, car de nombreuses affaires sensibles attendent leur décision.

Cela explique à son tour pourquoi tant de cas albanais sont renvoyés à la Commission de Venise. On pourrait rappeler aux diplomates en plaisantant que l’UE a joué un rôle trop proportionnel dans la réforme de la justice en Albanie et qu’ils portent une certaine responsabilité dans le nouveau doublage de la Commission de Venise. Nous aimerions croire que ce sens moral explique les appels hebdomadaires de Soreca à des nominations judiciaires. Nos sources à Bruxelles, et au sein de la délégation, nous parlent d’un effort visant à remplir une condition essentielle pour démarrer les négociations d’adhésion à l’UE. Même si les nominations ont lieu dans les prochaines semaines, la plupart des experts affirment que la Cour constitutionnelle ne sera toujours pas fonctionnelle, mais c’est pour un autre article.

La semaine dernière, la Commission de Venise a adopté son avis sur les récents changements constitutionnels albanais qui affectent le système électoral. C’était une dénonciation accablante de l’abus de la situation par Edi Rama afin d’augmenter ses chances aux élections générales du 25 avril.

Ce qui n’a pas été dit au public, c’est que l’idée de renvoyer la question à la Commission de Venise est venue du haut de la Commission européenne. Oliver Varhelyi, le commissaire à l’élargissement, s’est rendu à Tirana le 7 octobre et a rencontré le président Ilir Meta avec des représentants du gouvernement et de l’opposition. Nos sources nous disent qu’il a suggéré Venise comme moyen de sortir de l’impasse créée par les changements constitutionnels arbitraires de Rama. Meta a écrit à Venise le 21 octobre, mais jusqu’à présent, il n’y avait pas grand-chose à noter à part un commissaire faisant preuve de diplomatie et d’équité lorsqu’il tentait d’aider à couper un nœud politique dans un pays des Balkans occidentaux.

C’est, bien sûr, une évolution bienvenue compte tenu de ses prédécesseurs partisans pro-Rama. Ce qui a alerté Kassandra, c’est toutefois l’information selon laquelle un fonctionnaire de la Commission, Genoveva Ruiz Calavera, qui est sous Várhelyi en tant que directeur pour les Balkans occidentaux, a téléphoné à la Commission de Venise. Elle a demandé que la demande de Meta soit rejetée. Selon elle, si la Commission recommandait des modifications législatives et que le Parlement albanais les respecterait et y donnerait suite. Cela mettrait en péril les élections d’avril et l’argumentation publique de Rama reflétait parfaitement.

Kassandra aimerait croire que le président Meta et le commissaire Varhelyi pensent que le retour à la formule électorale annulée ne perturberait pas les élections d’avril. Il nécessite un simple texte législatif dont l’effet ne se produira qu’après le décompte des voix. Cependant, sans une analyse approfondie, nous ne prendrions pas une position ferme sur cette question.

Varhelyi s’est publiquement heurté à Rama à deux reprises alors qu’il appelait ce dernier à ne pas promulguer la législation avant la publication de l’avis de la Commission de Venise. De nombreux autres politiciens européens ont rejoint cet appel, que Rama a choisi d’ignorer. Nous avons écrit sur cette question exacte il y a six semaines et souligné l’éloignement entre Rama et les niveaux institutionnels pertinents de l’UE.

Nous savons tous, grâce à des années d’expérience, que les fonctionnaires de la Commission qui ignorent les vues de leurs maîtres politiques au collège des commissaires sont monnaie courante à Bruxelles. Cependant, nous trouvons étonnant que Calavera ait poursuivi ses opérations personnelles avec la Commission de Venise dans le contexte de ce conflit. Cela semble constituer un acte de sabotage inhabituel ou même une insubordination quasi manifeste, car elle devait savoir que les «Vénitiens» parleraient.

Nous voudrions peut-être spéculer sur ses raisons, mais nous ne tirerons pas rapidement de conclusions. La Nouvelle Europe a été le premier et le seul grand journal européen à dénoncer la corruption de Romana Vlahutin, le prédécesseur de Soreca à Tirana. Un peu d’argent en plus aurait enhardi ses actions pro-Rama, mais elle a été ouvertement biaisée dès le début de son travail dans la Délégation et elle a également été tolérée par son siège.

Les déclarations publiques de Calavera, y compris celles au Parlement européen, sentent également le pur «ramaisme». Elle dirige la surveillance internationale du processus de vérification, qui est la principale caractéristique de la réforme de la justice albanaise qui a fait l’objet de critiques croissantes. Peut-être que les raisons se trouvent là-bas. Nous ne savons toujours pas, mais nous n’exclurons pas une possibilité plausible dans nos futures enquêtes.

Si nous nous en tenons aux faits connus, nous considérons qu’il s’agit d’une question de crédibilité pour la Commission européenne. Le commissaire Várhelyi a promis lors de son investiture de restaurer la confiance dans le processus d’élargissement. S’il ne parvient pas à rétablir le contrôle dans le département dont il est responsable, il lui serait très difficile de tenir sa promesse initiale.

Kassandra

Décembre 2020