Sabotage suspecté après les fuites du pipeline Nord Stream

Les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 reliant la Russie et l’Europe ont été touchés par des fuites.

Le Nord Stream 1 n’est pas en service, mais contient du gaz.

Les autorités allemandes soupçonnent une «attaque ciblée» sur le pipeline.

Les deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Europe ont été touchés par des fuites inexpliquées, ont annoncé mardi les autorités scandinaves, suscitant des soupçons de sabotage.

Les pipelines ont été au centre des tensions géopolitiques ces derniers mois alors que la Russie a coupé l’approvisionnement en gaz de l’Europe en représailles présumées contre les sanctions occidentales suite à son invasion de l’Ukraine.

Bien que les gazoducs, qui sont exploités par un consortium détenu majoritairement par le géant gazier russe Gazprom, ne soient pas actuellement en service, ils contiennent tous deux encore du gaz, mais l’impact environnemental semble limité jusqu’à présent.

L’une des fuites sur Nord Stream 1 s’est produite dans la zone économique danoise et l’autre dans la zone économique suédoise, tandis que la fuite Nord Stream 2 s’est produite dans la zone économique danoise.

Une fuite a été signalée pour la première fois sur Nord Stream 2 lundi.

“Les autorités ont maintenant été informées qu’il y a eu deux autres fuites sur Nord Stream 1, qui n’est pas non plus en service mais contient du gaz”, a déclaré mardi à l’AFP le ministre danois du Climat et de l’Energie, Dan Jorgensen, dans un communiqué.

Le ministère danois du Climat, de l’Énergie et des Services publics a déclaré :

Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit sur les causes des incidents.

L’agence danoise de l’énergie a toutefois appelé à “des niveaux de préparation plus élevés dans le secteur de l’électricité et du gaz” dans le pays, a déclaré Jorgensen.

La Russie s’est dite “extrêmement préoccupée” par la situation.

Interrogé par des journalistes pour savoir s’il pourrait s’agir d’un acte de sabotage, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’à l’heure actuelle “il est impossible d’exclure toute option”.

‘Extrêmement rare’

L’agence danoise de l’énergie a déclaré que seule la zone où se trouve le panache de gaz sera affectée par la fuite, mais le méthane qui s’échappe dans l’atmosphère a un “effet néfaste sur le climat”, selon l’agence de presse Ritzau.

“Les fuites de gazoducs sont extrêmement rares et nous voyons donc une raison d’augmenter le niveau de préparation suite aux incidents dont nous avons été témoins au cours des dernières 24 heures”, a déclaré le directeur de l’Agence danoise de l’énergie, Kristoffer Bottzauw, dans un communiqué.

“Nous voulons assurer une surveillance approfondie des infrastructures critiques du Danemark afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement à l’avenir”, a-t-il ajouté.

Ola Westberg, porte-parole de l’Agence suédoise de l’énergie, a déclaré mardi à l’AFP qu’aucune décision n’avait encore été prise et qu’ils “étaient en dialogue avec le Danemark”.

Construit en parallèle du gazoduc Nord Stream 1, Nord Stream 2 était destiné à doubler la capacité d’importation de gaz russe vers l’Allemagne.

Mais Berlin a bloqué le tout nouveau Nord Stream 2 dans les jours qui ont précédé la guerre.

L’Allemagne, qui a été fortement dépendante des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie pour répondre à ses besoins énergétiques, est depuis soumise à de fortes tensions car Moscou a réduit ses approvisionnements.

Le géant russe de l’énergie Gazprom a progressivement réduit les volumes de gaz livrés via Nord Stream 1 jusqu’à fermer complètement le gazoduc fin août, accusant les sanctions occidentales d’avoir retardé les réparations nécessaires du gazoduc.

Attaque ciblée

L’Allemagne a rejeté l’explication technique de Gazprom pour la coupe, accusant à la place Moscou d’utiliser l’énergie comme une arme au milieu des tensions suscitées par la guerre en Ukraine.

Pendant ce temps, le quotidien allemand Tagesspiegel a rapporté que “les pipelines Nord Stream pourraient avoir été endommagés par des attaques ciblées et avoir fui en conséquence”.

Selon une source proche du gouvernement et des autorités compétentes, citée dans le journal, “tout parle contre une coïncidence”.

La source a déclaré :

Nous ne pouvons pas imaginer un scénario qui ne soit pas une attaque ciblée.

Les fuites du Nord Stream 1 ont été repérées pour la première fois lundi soir, quelques heures après qu’une baisse de pression a été signalée dans le Nord Stream 2, selon l’Administration maritime suédoise (SMA).

“Vers 20h00 (18h00 GMT) nous avons reçu un rapport d’un navire qui passait disant qu’il avait vu quelque chose sur son radar un peu plus au nord de l’île de Bornholm”, a déclaré à l’AFP Fredrik Stromback, porte-parole de la SMA.

À la suite des fuites, des avertissements de navigation ont été émis pour une distance de cinq milles nautiques et une hauteur de vol de 1 000 m.

“Les incidents sur les deux pipelines n’ont aucun impact sur l’approvisionnement du Danemark”, a déclaré Jorgensen.