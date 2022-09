L’UE a déclaré que trois fuites dans deux gazoducs russo-allemands étaient l’œuvre de sabotage et la Russie est soupçonnée.

Certains commentateurs ont suggéré que les fuites étaient liées à la guerre en Ukraine, bien que le Kremlin ait décrit les accusations qu’il était derrière eux comme “prévisibles” et “stupides”.

Voici ce que nous savons de ce qui est arrivé à Nord Stream 1 et 2, qui aurait pu être responsable et ce qui est fait à ce sujet.

Que s’est-il passé et où

Lundi matin, vers 2 heures du matin, heure locale, des bulles auraient commencé à éclater à la surface d’une partie de la mer Baltique entre la Suède et la Pologne, à environ 23 km au sud-est de l’île danoise de Bornholm.

Ce matin-là, il a été signalé que la pression dans le pipeline Nord Stream 2 avait chuté pendant la nuit de 105 bars à 7 bars, indiquant une fuite.

Le tuyau Nord Stream 2 s’étend sur 764 miles (1 230 km) de la Russie à travers la mer Baltique jusqu’en Allemagne et devait transporter des milliards de pieds cubes de gaz vers l’Europe jusqu’à ce que la Russie envahisse l’Ukraine et que l’Allemagne refuse d’accorder une licence aux opérateurs du gazoduc, le laissant sous cocon.

Le Danemark a dépêché des avions militaires pour rechercher des signes de fuite et a identifié une zone de mer perturbée, qu’ils ont désignée comme un danger pour la navigation.

L’heure de la fuite a été confirmée par des relevés effectués par des sismologues des pays voisins, qui ont enregistré l’équivalent d’un tremblement de terre de magnitude 1,8, qu’ils ont triangulé pour s’être produit presque exactement au même endroit où la fuite bouillonnait à la surface.

Environ 17 heures après la lecture du Nord Stream 2, une deuxième lecture a été enregistrée par des sismologues au nord-est de Bornholm, indiquant un autre incident.

Peu de temps après, Nord Stream AG, l’opérateur du Nord Stream 1, a déclaré qu’il examinait les causes d’une baisse de pression dans le pipeline.

Encore une fois, les lectures des sismologues ont localisé l’incident à un endroit précis – à environ 55 km au nord-est de l’île de Bornholm.

Le lendemain matin, l’autorité maritime suédoise a émis un avertissement concernant deux fuites dans le pipeline Nord Stream 1 dans ses eaux et dans les eaux danoises, portant à trois le nombre total de fuites.

Nord Stream 1 suit une route similaire mais pas identique de la Russie à l’Allemagne et avait été utilisé pour expédier du gaz russe vers l’Europe depuis 2011, jusqu’au déclenchement de la guerre en Ukraine.

Alors que l’Europe était sous le choc de l’invasion de Vladimir Poutine, elle a décidé de réduire sa dépendance à l’égard du gaz russe et, simultanément, les flux via Nord Stream 1 vers l’Europe depuis la Russie ont diminué jusqu’à ce qu’aucun gaz ne circule dans le gazoduc.

Des images de la scène prises à partir d’un avion danois montraient une mer écumeuse, jusqu’à un kilomètre de large.

Que disent les experts

Au départ, les pays européens voisins étaient prudents, affirmant qu’une enquête était nécessaire pour découvrir ce qui s’était passé.

L’opérateur des pipelines a déclaré que les fuites étaient “sans précédent”, mais n’avait pas d’explication à leur sujet.

Le Kremlin n’a pas tardé à dire que le sabotage ne pouvait être exclu.

Au cours de la journée de mardi, les sismologues qui avaient enregistré les incidents ont déclaré que leur analyse indiquait que les secousses avaient été causées par des explosions.

Bjorn Lund, directeur du réseau sismique national suédois, a déclaré: “Il n’y a aucun doute, ce n’est pas un tremblement de terre.”

Mercredi, de nombreux politiciens étaient catégoriques sur le fait que les dommages aux canalisations étaient causés par l’activité humaine et délibérés, plutôt qu’à cause de tremblements de terre ou accidentels.

Le ministre danois de la Défense, Morten Bodskov, a déclaré mercredi : “Notre évaluation est… que la rupture des tuyaux n’est pas un accident mais un acte délibéré”.

Image:

Les militaires danois et suédois ont observé le bouillonnement à la surface. Photo : garde-côtes suédois



Qui était responsable

Très tôt, les soupçons se sont portés sur la Russie. Un certain nombre de commentateurs ont demandé à qui profiteraient de telles ruptures dans les pipelines, notant comment cela pouvait affecter les prix du gaz.

L’Ukraine a immédiatement blâmé la Russie, le conseiller présidentiel Myhailo Podolyak affirmant que la fuite était “une attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d’agression contre l’UE”, sans fournir aucune preuve.

Les prix du gaz ont de nouveau grimpé en flèche lundi, en grande partie en réaction à une menace de Moscou de sanctionner la société énergétique ukrainienne Naftogaz, ce qui laisse entrevoir la possibilité que l’une des dernières routes russes d’approvisionnement en gaz vers l’Europe soit fermée.

Mais beaucoup ont exprimé leur incrédulité quant au fait que la Russie ciblerait les infrastructures transportant le gaz qu’elle avait vendu, menaçant ses revenus futurs. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié ces accusations de “prévisibles et… stupides”.

Pourtant, il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait qu’une attaque de la Russie sur les pipelines pourrait être un avertissement à l’Occident de ne pas aggraver davantage la guerre contre l’Ukraine.

C’est parce que les gazoducs n’étaient pas opérationnels à l’époque et qu’ils fournissaient du gaz russe, ils seraient donc moins susceptibles d’être considérés comme une autre provocation importante.

La Russie est de plus en plus frustrée que les armes fournies par l’Occident aient aidé l’Ukraine à résister à l’invasion de Moscou.

Mardi, le président polonais Andrzej Duda a symboliquement ouvert la vanne d’un tuyau jaune appartenant au Baltic Pipe, un nouveau système acheminant du gaz norvégien à travers le Danemark et la mer Baltique vers la Pologne, qu’il a salué comme mettant fin à “la domination russe dans la sphère gazière”.

Certains commentateurs ont souligné que si les fuites de gaz ont éclaté dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède, elles se trouvaient en dehors de leurs eaux territoriales et pourraient donc être considérées comme s’étant produites dans les eaux internationales, ce qui complique les représailles.

D’autres ont cité le fait qu’il existe d’importants réseaux de canalisations sous la mer du Nord qui pourraient être vulnérables aux attaques. S’il s’avérait que la cause des fuites était une attaque, cela révélerait la facilité avec laquelle les infrastructures sous-marines peuvent être ciblées.

La méthode utilisée par tout saboteur potentiel est loin d’être claire. La Russie possède des sous-marins qui, selon les experts occidentaux, sont équipés pour attaquer les câbles Internet internationaux, mais il semble que le navire était hors de portée à l’époque. D’autres disent que des plongeurs en haute mer, venant de l’enclave russe voisine de Kaliningrad, auraient pu planter un appareil.

Comment allons-nous savoir

Les experts disent qu’ils s’attendent à ce que les marines des pays voisins envoient des équipes ayant une expérience spécialisée dans la région pour mener des enquêtes.

M. Bodskov a déclaré que l’armée danoise avait renforcé sa présence dans et autour de la région de Bornholm et qu’elle “ferait tout ce qui est en son pouvoir pour clarifier ce qui se passe en étroite collaboration avec nos partenaires”.

Mais il a dit que cela pourrait prendre quelques semaines.

“Si vous écoutez les experts sur la quantité de gaz qu’il y a dans les tuyaux et combien de temps il faudra avant que la pression ne chute, alors la réalité est que cela pourrait prendre une semaine, 14 jours avant qu’il ne soit suffisamment calme dans la région pour voir réellement quoi s’est produit”, a-t-il ajouté.

Toute enquête est susceptible d’examiner de près les dommages aux tuyaux, qui, d’environ 1 153 mm de diamètre avec des parois en acier de 34 mm d’épaisseur, entourés, dans certains cas, de plus de 110 mm de béton, seraient difficiles à fissurer.

Image:

Les enquêtes porteront probablement sur les dommages causés au tuyau qui est en acier de 34 mm d’épaisseur et recouvert, lorsqu’il est sous l’eau, de plus de 100 mm de béton



Peter Faulding, l’un des principaux enquêteurs médico-légaux sous-marins britanniques, dont le groupe de spécialistes international a été impliqué dans de nombreuses enquêtes sous-marines menées par la police britannique, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’enquête initiale implique des véhicules télécommandés (ROV), également connus sous le nom de drones. .

“Les gens seront très méfiants à l’idée de mettre des plongeurs à proximité parce que … vous avez une grande quantité de gaz qui sort”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Je dirais qu’ils utiliseraient des véhicules télécommandés pour descendre. Un ROV, parce qu’ils ont des manipulateurs à l’avant. S’il y avait des débris, le manipulateur… peut récupérer les preuves et un ROV donnera des images parfaitement nettes. sans mettre un plongeur en danger.

“Beaucoup d’entre eux sont autonomes maintenant. Ils peuvent les envoyer sans câble et ils peuvent en fait ramasser des objets au fond de la mer.

“Vous verriez ce que c’était. Si c’était fait avec des explosifs, ce serait très grossier. Il y aurait des résidus. Il y aurait des fragments.“

“A partir de là, ils peuvent effectuer des tests médico-légaux appropriés pour voir de quel explosif il s’agissait, si un explosif a été utilisé.”

M. Faulding, qui a une expérience militaire antérieure et effectue des travaux de conseil pour l’industrie de l’énergie, a déclaré qu’une fois que ce serait sûr, parce que les pipelines sont à une profondeur d’environ 70 m, les marines déposeraient probablement des plongeurs opérant à partir d’une cloche de plongée, mais ils devraient respirer un mélange spécial et travailleraient de la même manière que ceux qui effectuent des travaux sur les installations pétrolières sous-marines.

Il a déclaré qu’il ne devrait pas être difficile de déterminer quel explosif, le cas échéant, avait été utilisé, mais qu’il serait extrêmement difficile, voire impossible, de déterminer qui a perpétré une attaque.

Quelles sont les conséquences

Immédiatement après, les dirigeants européens ont exprimé leur inquiétude et ont déclaré qu’ils travailleraient pour découvrir ce qui s’était passé.

Les marchés du gaz sont restés volatils, mais les experts ont déclaré qu’une grande partie de la volatilité de mardi était due aux craintes que la Russie cesse d’expédier du gaz via l’Ukraine, plutôt qu’en raison de la possibilité d’une attaque contre Nord Stream 1 ou 2.

Néanmoins, les experts ont déclaré que les fuites avaient ajouté à l’incertitude qui alimentait les prix du gaz beaucoup plus élevés cette année que les années précédentes.

Image:

La Norvège dispose d’un important réseau d’industries gazières et pétrolières à travers la mer du Nord, approvisionnant une grande partie de l’Europe



L’analyste gazier Tom Marzec-Manser a déclaré à Sky News: “Le marché a ouvert à la hausse hier en réponse aux trucs de Nord Stream. Mais ensuite, il a bondi de manière significative lorsque ce développement en Ukraine s’est produit, lorsque Gazprom a menacé les sanctions. C’était en fait une part plus importante des gains. hier. Mais tout cela fait définitivement partie intégrante de la … perte d’encore plus de gaz russe (étant) le principal moteur d’un bond de 27 % hier des prix de gros.

Malgré les doutes dans l’industrie gazière quant à la possibilité de propagation d’éventuelles attaques, la compagnie pétrolière nationale norvégienne, Equinor, a déclaré qu’elle augmenterait son niveau de préparation.

L’alerte a été déclenchée dans la nuit et s’applique à toutes les installations d’Equinor.

La Norvège est un important producteur de pétrole et de gaz offshore et ses exportations d’énergie ont augmenté alors que les pays européens se bousculent pour trouver des alternatives aux approvisionnements énergétiques russes.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store a déclaré: “Nous sommes soucieux de prendre soin de la sécurité de nos propres installations pétrolières et gazières, et nous avons renforcé l’état de préparation à leur sujet aujourd’hui.”

L’officier de la marine royale norvégienne, le lieutenant-commandant Tor Ivar Strommen, a averti qu’il pourrait y avoir des attaques contre les exportations d’énergie norvégiennes “au cours du prochain semestre”.

L’OTAN et l’Union européenne ont souligné la nécessité de protéger les infrastructures critiques et ont mis en garde contre une “réponse solide et unie” en cas de nouvelles attaques.

M. Strommen a déclaré à Reuters: “Le gouvernement norvégien doit se rendre compte que l’objet stratégique de loin le plus important dans toute l’Europe est désormais les importations d’énergie ou de gaz en provenance de Norvège.

“Si ces livraisons devaient être coupées ou arrêtées ou réduites de manière importante, cela provoquerait une crise énergétique complète en Europe.”