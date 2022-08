Sable s’envole, Paul bondit et Sharath grésille pour scénariser l’histoire à succès de CWG en Inde

Sortir du top cinq habituel était considéré comme une possibilité réelle en l’absence de tir, mais un succès phénoménal en athlétisme et en boulingrin a propulsé l’Inde à une quatrième place louable aux Jeux du Commonwealth qui venaient de se terminer.

Environ 25% des 66 médailles de l’Inde provenaient du champ de tir lors de l’édition précédente et peu de gens pensaient que l’Inde serait capable d’en toucher même 50, mais le pays s’est retrouvé avec 61, grâce à un succès sans précédent dans les épreuves d’athlétisme qui ont livré huit médailles, le plus élevé pour l’Inde dans une édition CWG à l’étranger.

Ce fut en effet une grande réussite des Jeux de Birmingham. Le rare 1-2 d’Eldhose Paul et Abdullah Aboobacker en triple saut sera longtemps chéri. L’argent d’Avinash Sable au 3000 m steeple et le bronze de Tejaswin Shankar au saut en hauteur étaient également une première pour l’Inde, tandis que l’argent de Murali Sreeshankar au saut en longueur était le premier du pays depuis 1978.

Annu Rani a également gravé son nom dans les livres d’histoire en devenant la première athlète féminine indienne à décrocher une médaille au lancer du javelot, une médaille de bronze. Priyanka Goswami et Sandeep Kumar ont remporté des médailles au 10 000 mètres marche, contribuant énormément au succès.

Une riche moisson de 6️⃣1️⃣ médailles🏅 au #CommonwealthGames2022 🤩 Belle démonstration de résilience, de passion et d’énergie de la part de nos athlètes 👍 Bien joué les gars!!#Cheer4India 🇮🇳#Inde4CWG2022 pic.twitter.com/ZPBvGk52iY – Médias SAI (@Media_SAI) 8 août 2022

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Le médaillé des Championnats du monde Anju Bobby George avait prédit au moins sept médailles aux Jeux, mais l’Inde a réussi à dépasser cela malgré l’absence de Neeraj Chopra, qui a raté l’événement multisports en raison d’une blessure à l’aine.

Un or et de l’argent de Lawn Bowls

La bonne histoire des Jeux est venue des terrains de boulingrin du parc Victoria. Un agent de police, un professeur de sport et un agent forestier se sont combinés pour captiver l’imagination de tout le pays en remportant l’or féminin à quatre dans un sport dont beaucoup ignoreraient encore les nuances. L’équipe était composée de Lovely Choubey, Pinki, Rupa Rani Tirkey et Nayanmoni Saikia.

Inspiré par eux, le quatuor masculin a également créé la surprise en remportant l’argent dans le sport qui fait partie du programme sportif depuis 1930. Navneet Singh, Chandan Kumar Singh, Sunil Bahadur et Dinesh Kumar espèrent que la médaille finira par changer leur vie.

Une autre médaille de Lawn Bowls pour 🇮🇳🙌 Après un 🥇 historique de notre équipe féminine, l’équipe masculine de Dinesh Kumar, Chandan Kumar Singh, Navneet Singh et Sunil Bahadur a gagné 🥈 pour #TeamIndia à @birminghamcg22 🎊#B2022 | #EkIndiaTeamIndia pic.twitter.com/wYuJutMTrm – Équipe Inde (@WeAreTeamIndia) 6 août 2022

Balayage de lutte

Réaffirmant leur domination au CWG, les lutteurs indiens ont remporté des médailles dans les 12 épreuves auxquelles ils ont participé, dont six médailles d’or. Obtenir l’or était comme une promenade dans le parc pour les médaillés olympiques Ravi Dahiya et Bajrang Punia tandis qu’en montant sur la plus haute marche du podium, Sakshi Malik et Vinesh Phogat ont fait un retour en force après une période difficile.

Définir la domination totale ? 2014 – 🥇

2018 – 🥇

2022 – 🥇@Phogat_Vinesh devient la première lutteuse indienne à remporter trois médailles d’or consécutives au CWG. Elle l’a fait cette année sans concéder un seul point. #EkIndiaTeamIndia | #B2022 pic.twitter.com/J25PBWMdeo – Équipe Inde (@WeAreTeamIndia) 6 août 2022

Trois médailles sont également venues du tapis de judo, dont une d’argent de Tullika Maan, basée à Delhi, qui a déjà hâte de changer la couleur de sa médaille.

Le tennis de table a valu à l’Inde le plus grand nombre de médailles d’or après la lutte. Achanta Sharath Kamal a montré que 40 n’est qu’un nombre en ajoutant trois médailles d’or à un record équivalant à 13 médailles dans l’histoire des Jeux, dont le titre en simple après 16 ans.

La médaillée des Jeux paralympiques Bhavina Patel a contribué à la ruée vers l’or de l’Inde en remportant la catégorie C3-5. Les terrains de badminton de l’arène NEC ont remporté trois médailles d’or en Inde avec la superstar PV Sindhu qui a finalement remporté son premier titre. Le jeune Lakshya Sen a également déployé des efforts inspirants pour compléter le balayage de l’Inde dans la compétition en simple.

Dans l’arène de boxe, Nitu a dominé la catégorie des 48 kg tandis qu’Amit Panghal a surmonté la déception des Jeux olympiques de Tokyo pour dominer la catégorie des 51 kg. Il y a aussi eu quelques déceptions. L’équipe féminine de cricket a bien fait d’obtenir une médaille d’argent, mais elle a remporté l’or lors de la finale contre l’Australie.

C’était un sac mitigé dans la compétition de hockey avec les femmes remportant leur première médaille depuis Melbourne 2006 tandis que les hommes ont été martelés par l’Australie en finale.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici