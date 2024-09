Sabine Marcelis empile des dalles d’onyx pour une fontaine du Vondelpark d’Amsterdam

La designer Sabine Marcelis s’est associée au fournisseur de pierre néerlandais SolidNature pour créer une fontaine à eau dans le parc le plus grand et le plus célèbre d’Amsterdam.

Située devant le Vondel Paviljoen et à proximité du Blue Tea House du Vondelpark, l’installation présente trois volumes de pierre empilés placés selon des orientations différentes, avec de l’eau coulant des deux côtés.

Nommée Vondel Fountain, Stacked, la pièce réutilise des dalles de pierre d’onyx colorées provenant de SolidNature installation à la Milan Design Week de l’année dernière.

« En réutilisant ces matériaux, non seulement nous réduisons les déchets, mais nous mettons également en valeur la qualité intemporelle et durable de la pierre naturelle », a déclaré David Mahyari, PDG de SolidNature, à Dezeen.

Le mouvement de l’eau est une préoccupation constante pour Marcelis, qui a également conçu des fontaines pour la marque de mode Fendi et le pavillon Mies van der Rohe à Barcelone.

« Ces expériences ont amélioré ma compréhension de la façon dont l’eau peut transformer les espaces, à travers son mouvement, son son et l’ambiance qu’elle crée », a-t-elle déclaré à Dezeen.

« L’eau est un élément récurrent dans mon travail, agissant à la fois comme un médium et une source d’inspiration. »

Vondel Fountain, Stacked marque le dernier d’une série de projets collaboratifs entre Marcelis et SolidNature.

Auparavant, le duo avait travaillé ensemble pour créer une série de chaises rotatives pour St Giles Square dans le cadre du London Design Festival 2022 et une salle de bain monolithique en onyx rose, présentée dans le cadre de l’exposition Monumental Wonders à la Milan Design Week 2023.

« Le travail que nous avons réalisé ensemble souligne l’importance de la pollinisation croisée entre les domaines créatifs, de la promotion de l’innovation et du dépassement des limites », a déclaré Mahyari.

Révélée lors de la Fashion Week d’Amsterdam, l’installation restera visible au public pendant trois mois, offrant « un espace d’interaction et de plaisir public dans le Vondelpark d’Amsterdam », a déclaré Marcelis.

Photographie avec l’aimable autorisation de SolidNature.