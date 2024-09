Saber ne dira pas si son PDG a écrit ce commentaire très cinglant sur les jeux « imposant des valeurs morales aux joueurs »

Hier, j’ai regardé une vidéo Youtube sur Warhammer 40,000 : Space Marine 2, dans laquelle divers seigneurs gesticulants d’Internet estiment qu’ils ont « oublié ce que c’est que d’être le public cible » des jeux, saluant le nouveau (et pour notre argent, assez bon) jeu de tir Warhammer 40K comme une affaire de retour en arrière qui « suinte la masculinité », sans sentiments excessifs ni pertinence sociale réelle. J’ai ensuite parcouru plusieurs milliers de commentaires sous ladite vidéo, dont beaucoup exprimaient un désir similaire pour le bon vieux temps hypothétique, avant que ces féministes rusées n’envahissent le média, transforment chaque jeu en un simulateur de pleurs LGBT+ et jettent tous les vrais hommes dans un grand trou. Je l’ai fait parce que je cherchais un commentaire particulier écrit par quelqu’un prétendant être Matthew Karch, PDG des développeurs de Space Marine 2, Saber Interactive.

Dans celui-ci, l’affiche remercie le youtubeur Asmongold pour le vidéo et caractérise Space Marine 2 ainsi que le récent Black Myth: Wukong comme un « retour » à une époque « old school », où « les jeux étaient simplement une question de plaisir et d’immersion ». Il mentionne également des jeux qu’il aurait rencontrés pendant son séjour chez Embracer, un fabricant réputé de licenciements, « qui m’ont donné envie de pleurer avec leurs tentatives exagérées de transmettre des messages ou d’imposer une morale aux joueurs ». Le commentaire a maintenant été repris et largement diffusé comme si Saber se comportait comme anti-woke, « woke » étant un appropriéterme générique pour les militants de gauche et en particulier ceux qui militent contre le racisme, la transphobie et le sexisme. Le voici dans son intégralité :

Salut mec. Je suis le PDG de Saber. J’adore tes vidéos. Quand nous avons signé l’accord pour faire Space Marine 2, tout ce que je voulais, c’était un jeu rétro. Nous avons eu la chance de travailler sur quelque chose qui, par nature, était « old school ». Je ne peux même pas comprendre la plupart des jeux auxquels nous jouons actuellement. Ils sont trop complexes et demandent trop d’investissement. Nous avons travaillé sur Halo à l’époque, et ce jeu pouvait être réduit à la plus simple des boucles de tir, mais il était totalement addictif. C’est ce que nous voulions retrouver. J’espère que des jeux comme Space Marine 2 et Wukong sont le début d’un retour à une époque où les jeux étaient simplement une question de plaisir et d’immersion. J’ai passé quelque temps en tant que directeur d’exploitation chez Embracer et j’y ai vu des jeux qui me donnaient envie de pleurer avec leurs tentatives exagérées de transmettre des messages ou d’imposer une morale aux joueurs. Nous voulons juste faire des éliminations glorieuses et faire monter un peu le rythme cardiaque. Pour moi, c’est ce que les jeux devraient être.

Est-ce en fait Matthew Karch ? Saber ne le dira pas. L’utilisateur en question a enregistré son compte en mai 2024Il se décrit comme un « homme ordinaire en quelque sorte – amateur de guitares bruyantes, de jeux violents, de voitures rapides et de toutes sortes de whisky », ce qui est certainement ordinaire. C’est suspect. J’ai demandé à un représentant des relations publiques de m’aider à confirmer la légitimité du compte hier. Avance rapide jusqu’à ce matin, et Saber a dit IGN et Kotaku qu’ils ne feront aucun commentaire sur le sujet, ce qui serait typiquement un langage de relations publiques pour dire « oui, c’est réel ». Sauf que.

Sauf que j’ai vraiment du mal à croire que Karch en soit l’auteur, dans la mesure où le stratagème de la « morale imposante » est un appât de guerre culturelle tellement culotté. Il y a cette mention spontanée de Wukong, un Soulslike créé par une société avec une réputation de sexisme qui, suite à la découverte d’un guide de relations publiques mettant en garde les streamers contre la « propagande féministe », est devenu un refuge pour les personnes qui vivent dans la terreur de voir les seins des animes rapetisser. Il y a l’attrait généralisé pour les « gamers », comme si les personnes qui jouent habituellement aux jeux étaient une sorte de groupe démographique protégé et malchanceux, et le commentaire inutilement large et peut-être trompeusement enfantin selon lequel les jeux devraient simplement être une question de « plaisir et d’immersion ».

Si j’étais Karch, je trouverais gênant d’être associé à un tel mélange transparent de points de discussion réactionnaires à peine camouflés. On dirait que ça a été bricolé sur 8chan pour énerver les twittos. On dirait que ça a été généré par une IA, en utilisant le message « ça a l’air d’avoir été bricolé sur 8chan pour énerver les twittos ». J’aurais probablement envie de sortir et de le désavouer.

Space Marine 2 s’avère être une ligne intéressante à suivre pour ceux qui s’élèvent contre les « éveillés ». Étant un jeu Warhammer 40K, c’est une ligne intéressante à suivre pour tout le monde, à tous les niveaux du spectre idéologique. À certains égards, c’est un jeu assez « éveillé ». Le casting comprend des Space Marines noirs et des femmes dans des rôles de combat en première ligne – une source d’angoisse pour certains membres de la base de joueurs de Warhammer qui sont convaincus que le Games Workshop moderne a été irrémédiablement entaché par l’hérésie de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. D’un autre côté, c’est une histoire de mecs costauds qui piétinent des insectes spatiaux tout en hurlant à propos des empereurs-dieux. Il y a eu des discussion granulaire animée du degré d’éveil du jeu sur les forums Steam.

Bien sûr, tout ceci n’est que la dernière lueur d’espoir dans le fouillis optique vieux de plusieurs décennies qu’est l’Imperium de l’Homme de Games Workshop, au nom duquel ces Space Marines aux pieds blindés font la guerre. Conçu en partie en réponse à la Grande-Bretagne thatchérienne, l’Imperium est une représentation satirique et grotesque d’un empire théocratique patriarcal, xénophobe et meurtrier de masse. Vous n’êtes pas censé adhérer sérieusement aux valeurs représentées. Mais certaines personnes le fonten partie parce qu’après des années de narration et de vente d’histoires dans un tel cadre, l’essence de la satire s’est perdue sous le merchandising. Je suppose que c’est grâce à cette submersion de la pertinence politique que « Karch », qui qu’il soit vraiment, ne semble pas conscient de l’ironie de se moquer des autres jeux pour « imposer une morale ». (Merci à Nic d’avoir suggéré cette dernière observation.)

Oliver Hollis-Leick, le directeur créatif de Space Marine 2, a également commenté la vidéo d’Asmongold, bien que ses commentaires soient beaucoup plus prudents. Voici sa réponse complète.

Je suis le directeur créatif du jeu. J’ai écrit Space Marine 2 avec Craig Sherman, Randy Begel et Matthew Garcia-Dunn. Entendre tout ce que vous avez à dire sur l’histoire et les personnages résonne tellement avec notre approche actuelle. C’est formidable de vous entendre souligner les choses exactes sur lesquelles nous nous sommes concentrés intentionnellement. Ce fut quatre ans et demi de travail intense et de passion et regarder des vidéos comme celle-ci en vaut la peine.

Il se trouve que j’ai interviewé Hollis-Leick plus tôt dans la semaine. Nous avons discuté de plusieurs sujets, allant de discussions plus innocentes sur l’implémentation du pack de saut du jeu à la façon de créer un fantasme de puissance Space Marine qui ne soit pas une approbation du sectarisme et du génocide. J’allais publier un article cette semaine. Mais à la suite de ce commentaire présumé de Karch, et plus généralement à la lumière de l’accueil réservé au jeu, je vais y réfléchir davantage.