Sabbir Khan a CECI à dire sur l’échec de Baaghi 3 et Heropanti 2 de Tiger Shroff

Le cinéaste Sabbir Khan, qui a donné à Tiger Shroff ses deux grands succès initiaux Heropanti et Baaghi dans sa carrière d’acteur, a déclaré que les suites de ces films avaient perdu leur public. Il pense que la franchise issue de Heropanti et Baaghi n’a pas fonctionné car ils n’ont pas été créés de manière organique dans le but d’en faire une franchise.

Le directeur de Nikamma a été cité comme disant par une agence de presse que pour lui, une suite est l’endroit où vous faites avancer l’histoire et les personnages. Si quelqu’un fait une histoire différente, alors c’est un film différent qui n’est rien de moins qu’un mouvement commercial pour tirer profit des titres populaires. Comme il n’y penchait pas, il a décidé de ne pas réaliser les deuxièmes épisodes de Heropanti et Baaghi.

Alors que le premier film de Tiger, Heropanti, était un remake du film Parugu d’Allu Arjun en 2008, Baaghi était également un remake du film Varsham de Prabhas en 2004. Sabbir, qui a réalisé à la fois Heropanti et Baaghi, a également admis ne pas avoir regardé les suites, ajoutant que les films avaient perdu leur public. Pour les non-initiés, Baaghi 2, Baaghi 3 et Heropanti 2 ont été réalisés par Ahmed Khan.

Récemment, Tiger a abordé l’échec au box-office de Heropanti 2 alors que sa collection totale s’élevait à Rs 26 crore. “C’était vraiment déchirant. Je suis extrêmement connecté à tous mes films. Donc ça me pèse à chaque fois si un film ne marche pas. Je rebondis en me plongeant dans le travail. Le spectacle doit continuer”, Tiger avait déclaré en marge d’IIFA Rocks 2022.

Pendant ce temps, Sabbir Khan attend actuellement la sortie de son prochain film Nikamma qui met en vedette Shilpa Shetty, Abhimanyu Dassani, Samir Soni et Abhimanyu Singh entre autres. Le film sortira le 17 juin.