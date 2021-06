Saba Qamar se souvient avoir reçu Eidi de feu Irrfan Khan sur les tournages de « Hindi Medium », regardez une vidéo virale

Cela fait plus d’un an qu’Irrfan Khan est décédé, mais il manque énormément à sa famille, ses amis et ses fans. Le défunt acteur a non seulement travaillé dans des films indiens, mais a également acquis une renommée internationale. L’un des films les plus mémorables d’Irrfan est « Hindi Medium », sorti en 2017. Le film réalisé par Saket Chaudhary a marqué les débuts à Bollywood de l’acteur pakistanais Saba Qamar. Maintenant, nous sommes tombés sur une vidéo de l’acteur où elle se souvient du moment où elle a reçu Eidi d’Irrfan lors du tournage de ‘Hindi Medium’.

On entend Saba dire: « C’était la première fois que j’étais loin de chez moi le jour de l’Aïd, et j’ai dit à Irrfan que je voulais mon Eidi et il m’a donné ceci. »

Qamar avait également partagé la photo sur sa page Instagram avec une légende indiquant: « Meilleur Eidi de la meilleure co-star. Sur les plateaux de Hindi Medium #irfankhan @sabaqamarzaman #Eidi #eidday #hindimedium #Delhi #Maddockfilms. »

Dans la vidéo, Saba se souvient d’Irrfan en disant: « J’étais son fan depuis l’enfance. J’ai toujours voulu travailler avec lui et j’avais toujours l’habitude de dire que si jamais j’avais une opportunité en Inde, j’aimerais travailler avec Irrfan Khan – et j’ai eu de la chance que la première opportunité que j’ai eue était avec lui. J’ai beaucoup appris de lui. «

Quand Irrfan est décédée, elle avait écrit une note émouvante déclarant: « Profondément perturbée d’apprendre le décès d’Irrfan Khan. J’ai l’impression de revenir hier des décors de Hindi Medium. Vous m’avez beaucoup appris en tant qu’acteur et mentor. Un acteur si brillant, parti trop tôt. »