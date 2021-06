Saba Pataudi partage une photo inédite de Sara Ali Khan-Amrita Singh, l’acteur réagit

La sœur de Saif Ali Khan, Saba Pataudi, a partagé samedi 5 juin une adorable photo de retour de sa nièce Sara Ali Khan et de sa mère Amrita Singh à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement 2021.

Sur la photo, on peut voir une Amrita rayonnante en train de regarder et de tenir Sara dans ses bras, qui ressemble à l’enfant le plus mignon de tous les temps.

Tout en partageant la photo, Saba a également écrit une note affectueuse qui disait: « Le monde et l’environnement d’une mère ….. est son enfant. » Elle a ajouté : « J’ai trouvé cette photo dans une vieille archive. Pris par votre humble serviteur.

Sara Ali Khan a laissé tomber les cœurs dans la section des commentaires et a également partagé la publication sur son histoire Instagram. « Bonne Journée de l’Environnement à tout mon monde. Merci de créer perpétuellement le meilleur environnement autour de moi », Sara a légendé la publication avec le hashtag « happy place ». Elle a également collé des autocollants indiquant « Elle est la vie » et « Protège » sur l’histoire.

Plus tôt dans la journée, Sara a célébré la Journée mondiale de l’environnement à sa manière spirituelle habituelle. L’actrice, qui publie souvent des vidéos avec ses tentatives de poésie et ses blagues, a partagé une vidéo d’elle près de la rivière.

Dans la vidéo, elle dit : « Namaste darshakon. Jaise ki aap sun sakte hain, c’est le paani ki dhwani. C’est beau, oh si ensoleillé. L’air est beau, doux comme du miel. Aimez, partagez et abonnez-vous si vous pensez que je suis drôle.

Regardez la vidéo ici :

Il y a quelque temps, Sara a partagé une vidéo où on la voit pratiquer le yoga avec Janhvi Kapoor. « Suivez le courant, régulier et lent. Coup de pied haut-squat bas. C’est ainsi que vous obtiendrez la lueur dorée. Pour de meilleures instructions, demandez à Namrata Purohit de vous montrer », a-t-elle écrit dans la légende. Les fans adorent les vidéos comiques de Sara et son sens de l’humour et déversent un immense amour sur l’acteur.

Côté travail, Sara a été vue pour la dernière fois dans « Coolie No 1 » avec Varun Dhawan dans le rôle principal. Le film a été diffusé sur Amazon Prime Video en 2020. Son prochain film est « Atrangi Re » d’Aanand L Rai avec Akshay Kumar et Dhanush dans les rôles principaux.