Saba Pataudi partage la photo du «  mariage royal  » de Saif Ali Khan-Kareena Kapoor Khan

Créatrice de bijoux et mutawalli des Auqaf-e-Shahi, Saba Ali Khan a récemment partagé une photo couleur du mariage royal de Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan. La photo du couple parlait de grandeur et d’élégance. Saif avait l’air débonnaire dans une kurta de gala de bande beige et Kareena a posé dans une tenue fortement brodée d’un ton de couleur similaire correspondant à sa kurta. Elle portait le look d’un Begum avec un maang tikka, un collier ras du cou et des yeux fortement kohled.

S’adressant à Instagram, elle a sous-titré le message: « Le mariage royal, deuxième partie Et voici le prochain … MahshAllah. Des photos colorées … et toujours chic. #Thursday #post #memoriesforlife #wedding #loveyou. »

Les admirateurs de cette photo ont commenté: «Awwwwwwwwwww cette photo … Le couple royal et le mariage (coeurs), a commenté un autre utilisateur, MashaAllah Le couple royal Le Nawab et son begum.

The Royal Wedding Part I a présenté une vidéo animée contenant des photos de ses parents Mansoor Ali Khan Pataudi et des photos de mariage de Sharmila Tagore. Il présentait également ses grands-parents Iftikhar Ali Khan Pataudi et Sajida Sultan. Elle l’avait légendé: «Le mariage royal, partie I Old is GOLD. Cette fois. Ces moments. Classy. Wow.

La chronologie Instagram de Saba en plus de ses créations de bijoux magnifiquement organisées, les peintures sont remplies de photos d’antan de sa famille royale et de ses amis, comme Sharmila, Mansoor, Saif, Kareena, Soha Ali Khan, Kunal Kemmu, Sara Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, Taimur Ali Khan et Inaaya Naumi Kemmu. Cela montre seulement à quel point elle est attachée à sa famille. C’était encore plus évident quand elle avait sous-titré une photo de son père à l’occasion de son 70e anniversaire célébré récemment, « QUELQUES COMPTES FAMILIALES! Le 70e anniversaire d’Abba … Célébration. Ensemble, nous sommes grands.

Dans une interview récemment, Saba a verbalisé ses sentiments intimes pour sa mère Sharmila. Elle aime beaucoup le travail de sa mère, le respecte et en est très fière. Sa mère est la quintessence d’une femme polyvalente qu’elle mentionne, assumant bien son rôle de mère et d’épouse merveilleuses.