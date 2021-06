Saba Pataudi laisse souvent tomber des photos invisibles de sa famille qui sont aimées par la famille. Elle a souvent été la photographe derrière les moments inestimables qui sont chéris non seulement par la famille Pataudi et les fans. Aux petites heures, Saba est allée sur sa page Instagram et a partagé une jolie photo d’enfance de Sara Ali Khan. L’acteur est vu en train de prendre une pose originale sur la photo, et Saba a révélé comment elle avait cliqué sur la photo.

Sara a l’air mignonne comme un bouton dans une robe blanche et on la voit tirer la langue en posant pour la photo. Saba a écrit : « Quand j’ai dit…Sara Smile ! Sara….décidé…c’était « meilleur » !!! Uff. Lol…J’ADORE ce gosse. Charges ! #sundayfuday #saraalikhan #familylove # nièceaime #toujoursetpourtoujours. »

Sara et Ibrahim Ali Khan sont les enfants de Saif Ali Khan et de sa première épouse Amrita Singh. Plus tôt, en parlant de leur rôle de parent, il avait déclaré dans une interview : « Je n’ai peut-être pas été responsable à divers moments de ma vingtaine. Mais j’ai toujours été là et prêt à faire de mon mieux à ce moment-là pour mes enfants. Je ne me suis jamais senti comme un père absent. La différence, c’est que je suis un peu plus patient non, alors que quand Sara et Ibrahim étaient jeunes, j’étais occupé à essayer de construire ma carrière.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, le prochain film de Sara est « Atrangi Re » d’Aanand L Rai, qui met également en vedette Akshay Kumar et Dhanush dans les rôles principaux. Le film devrait sortir sur les écrans plus tard cette année.