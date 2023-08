Saba Azad parle de sa relation avec Hrithik Roshan et déclare que « ce n’est l’affaire de personne »

Saba Azad parle de ses nouvelles concernant sa relation avec Hrithik Roshan et réagit aux commentaires haineux sur sa relation avec l’acteur.

Hrithik Roshan et Saba Azad font parler d’eux depuis qu’ils ont été aperçus ensemble l’année dernière. Leurs rumeurs de fréquentation ont fait surface après qu’ils aient été vus ensemble lors d’un dîner.

Hrithik et Saba ont été vus ensemble en public à plusieurs reprises, renforçant l’intrigue de leur histoire d’amour. Récemment, le couple a été aperçu en vacances en Argentine, suscitant encore davantage l’intérêt de leurs admirateurs et des médias. À la lumière de l’intérêt et de l’examen continu entourant leur relation, Saba a finalement choisi d’exprimer son opinion.





« Est-ce que cela ne toucherait personne ? Cela toucherait tout le monde. Mais je pense que cela fait partie du cours. Les gens s’intéressent tout simplement de façon morbide à la vie des autres, que pouvons-nous faire à ce sujet ? Il suffit de garder la tête baissée et de continuer à travailler. « Vous ne vous laissez pas affecter, vous souriez et continuez. Cela fait partie du travail. La seule partie de ma vie dont je suis heureux de parler publiquement est mon travail. Tout le reste n’est l’affaire de personne », a affirmé Saba. dans une interview avec News18. Cette affirmation démontre sa détermination inébranlable à garder son attention sur son travail et à résister à l’influence de points de vue extérieurs.

Il y a quelques temps, le couple avait posté des photos de leurs vacances à Bueno Aires, en Argentine. Hritik avait partagé une photo avec Saba et avait déclaré : « Winter girl #buenosaires #staycurious #adventureon. » dans la légende. Saba a également posté un selfie avec Hritik devant un restaurant. Sur une autre photo, Hrithik a été vu en train de manger un dessert dans un café, et sur une charmante photo, le couple a été vu avec une plante coincée entre eux. Ils ont récemment été vus ensemble à l’aéroport de Mumbai alors qu’ils rentraient en ville pour reprendre leur travail.

Pendant ce temps, Hrithik sera ensuite vu dans Fighter, aux côtés d’Anil Kapoor et Deepika Padukone. Saba, qui a été vu pour la dernière fois dans Rocket Boys 2, fait partie du court métrage de Naseeruddin Shah, Man Woman Man Woman. Saba parcourt également le pays avec son groupe Madboy/Mink, qui compte également Imaad Shah comme musicien et compositeur.