Saba Azad et Hrithik Roshan sont des objectifs de couple pur: Vérifiez les photos

On peut voir le couple afficher leurs sourires radieux.

Hrithik Roshan et Saba Azad ont marqué des buts en couple depuis qu’ils ont officialisé leur relation. Le couple attire beaucoup d’attention chaque fois qu’ils apparaissent ensemble, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors d’une apparition publique. Récemment, Saba est allée sur Instagram et a partagé quelques photos d’eux ensemble. Les photos ont été prises alors que les deux hommes sortaient pour assister au mariage du producteur Madhu Mantena et Ira Trivedi à Mumbai.

Publication Instagram de Saba Azad

Sur les photos, Hrithik Roshan a gracieusement enroulé son bras autour de la taille de Saba Azad alors qu’ils posent ensemble, directement face à la caméra. Sur la photo suivante, on peut voir le couple afficher leurs sourires radieux.

Saba Azad respire l’élégance dans un sari jaune vif associé à un chemisier assorti et des bijoux traditionnels. Hrithik Roshan complète son style avec un ensemble pyjama kurta noir, une veste en satin et des chaussures noires.

Vérifier:













Les fans réagissent au message de Saba Azad

Les fans sont devenus gaga sur le message, beaucoup se rendant dans la section des commentaires pour apprécier le couple.

Un utilisateur a écrit : « Vous avez tous les deux l’air si royal et mignons en même temps. Authentiquement beaux. »

Un autre utilisateur a déclaré : « Cette photo me fait sourire. »

D’autres commentaires incluaient « C’est de l’or et du soleil » et « S’il vous plaît, faites le nœud ».

Saba Azad et Hrithik Roshan assistent au mariage d’Ira Trivedi

Saba Azad et Hrithik Roshan ont également figuré dans l’une des vidéos de mariage de Madhu Mantena et Ira Trivedi. On peut les voir assis au milieu des autres invités et regarder les rituels du mariage pendant que les jeunes mariés se marient. Laissant tomber le clip sur Internet, Ira Trivedi a sous-titré le post, « Je t’aime parce que l’univers entier a conspiré pour m’aider à te trouver. »

Les projets de Hrithik Roshan

Sur le plan professionnel, les fans de Hrithik Roshan ont hâte de le revoir sur grand écran dans le prochain film d’action, Fighter. Considéré comme le premier drame d’action aérienne de l’Inde, le film est réalisé par Siddharth Anand. Avec Deepika Padukone, Anil Kapoor et Karan Singh Grover dans des rôles clés, Fighter devrait sortir en salles en janvier 2024.

Hrithik Roshan a en outre War 2 en préparation.