Saba Ali Khan trollé pour ne pas avoir ajouté Amrita Singh, Sara Ali Khan, Ibrahim dans la photo des mamans et des bébés Pataudi; les internautes demandent, ‘Pourquoi il n’y a pas de reconnaissance pour elle ?’

La sœur de Saif Ali Khan, Saba Ali Khan Pataudi, possède la meilleure collection de photos d’enfants de la maison Pataudi. C’est un fait connu qu’elle est une tante adorée pour tous les enfants, en particulier Ibrahim Ali Khan, Taimur Ali Khan et Jeh. En fait, elle a la meilleure collection d’images même de l’époque d’antan. Saba Ali Khan Pataudi partage souvent des photos appréciées des fans. Aujourd’hui, elle a partagé une bobine de toutes les mamans et bébés de la famille Pataudi. On peut voir Sharmila Tagore avec Saif Ali Khan, Soha Ali Khan et elle. Il y a des photos de Soha Ali Khan et Inaya Naumi Kemmu, et de Kareena Kapoor Khan avec leurs fils Taimur et Jeh.

En fait, elle a écrit qu’elle n’avait pas ajouté Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan à ces photos. Mais les fans étaient bouleversés de voir l’exclusion d’Amrita Singh et de ses enfants. Un internaute a commenté : “Qu’en est-il d’Amrita ? N’est-elle pas aussi une mère qui a élevé deux enfants de VOTRE famille plutôt qu’elle les a si bien élevés ? Être une mère célibataire. Pourquoi n’y a-t-il aucune reconnaissance pour elle ? Vraiment triste !”, tandis qu’une autre personne a commenté , “Amrita… elle ne s’est même pas remariée et n’a pas élevé d’enfants en tant que mère célibataire… elle est en effet plus grande.”

Dans la vidéo, on peut voir que Saif Ali Khan ressemble exactement à sa mère, Sharmila Tagore. Il y a le joli clic de Kareena Kapoor Khan avec le bébé Jeh du mariage de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Eh bien, pour ceux qui se plaignent, elle a posté de belles photos avec Ibrahim Ali Khan sur sa page. Elle a écrit qu’il était une superstar en devenir.

Le mariage de Saif Ali Khan et Amrita Singh s’est effondré quand Sara Ali Khan était enfant. Amrita Singh a élevé les deux enfants à elle seule.