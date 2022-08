Saba Ali Khan Pataudi se défend de ne pas avoir publié la photo d’Amrita Singh après s’être fait troller ; êtes-vous convaincu?

Saba Ali Khan a été massivement critiquée pour ne pas avoir partagé la photo de l’ancienne belle-sœur Amrita Singh dans son article spécial sur la fête des mères, où les internautes se sont demandé pourquoi il n’y avait aucune reconnaissance pour l’actrice de Bollywood qui a élevé les enfants Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan. Pataudi seul et ne s’est même pas remarié, contrairement à Saif Ali Khan. Dans le message de Saba, on pouvait repérer tout le monde sur la photo depuis Sharmila Tagore, Kareena Kapoor Khan et Soha Ali Kahn avec les enfants. Mais tout le monde a raté Sara, Ibrahim et Amrita sur la photo et s’est demandé pourquoi elle n’avait pas ajouté leurs photos car même elles appartenaient à la famille.

La défense de Saba Ali Khan n’est pas convaincante ?

Saba a finalement réagi à la pêche à la traîne et s’est défendue de la manière la plus subtile possible, ce qui ne vous a peut-être pas convaincu. Un utilisateur a interrogé Saba sur la disparition d’Amrita dans le post : “J’aurais aussi aimé voir Amrita avec ses enfants”. Saba a répondu à l’utilisateur et a expliqué que la photo de Soha était également là avec sa mère Sharmila, mais elle a oublié qu’elle n’avait pas du tout ajouté Amrita, Sara et Ibrahim, alors que Soha était présente dans la vidéo avec Inaaya, ” et Soha n ma ! Faut trouver plus de photos…:”.

Saba Ali Khan partage souvent des images inédites et étonnantes de la famille Pataudi, en particulier à l’occasion de célébrations. Il y a quelques jours à peine, elle a partagé les photos de la célébration de Raksha Bandhan. Alors que S Saba a été trollé pour avoir partagé plus de photos avec Kareena Kapoor Khan et ses enfants Taimur Ali Kahn et Jehangir Ali Khan parce qu’ils sont populaires. Sur Koffee With Karan 7, Kareena Kapoor Khan a expliqué qu’il n’y avait pas de maladresse entre elle et les enfants de Saif, Sara et Ibrahim, et que tout était parfait. Alors que les trolleurs doivent faire une pause dans la pêche à la traîne, en particulier la famille Pataudi. Êtes-vous d’accord?