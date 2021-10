Saba Ali Khan partage la PREMIÈRE photo avec le fils Jeh de son frère Saif Ali Khan-Kareena Kapoor Khan

Saba Ali Khan a posté des photos d’elle et de ses deux adorables neveux, Taimur Ali Khan et Jehangir Ali Khan. L’anniversaire de sa nièce Inaaya Naumi Kemmu était plus tôt cette semaine, et les deux images y ont été prises.

Saba n’a jamais publié de photo de Jeh Ali Khan auparavant, malgré le fait qu’elle publie souvent des retours en arrière et de nouvelles photos de sa famille. Mais maintenant, pour les internautes, la chance est totale, elle a posté une photo avec le petit Jeh.

Regardez la photo ici-

Elle a légendé la photo avec Taimur : « TIM… mon Jaan Too. Spectacle de marionnettes… plus excitant… et Popcorn ! Phupi (Buajaan pour lui) .. Les poses peuvent attendre J’adore ce munchkin… qui grandit trop vite ! Mahsha’Allah. » Sur la photo, Taimur portait une chemise en jean et regardait au loin. Saba regarda la caméra avec un sourire.

S’adressant à son compte Instagram, Saba a republié une photo de Kareena et Jeh, que l’actrice avait partagée le jour du 6e anniversaire de Jeh, et a écrit que seul un parent a le droit de nommer ses enfants et que leurs choix doivent toujours être respectés.

Saba a écrit : « Momma n Jaan Jeh. Quand une mère porte son enfant en elle et lui donne la vie… seuls elle et le père… un… personne d’autre, y compris les autres membres de la famille, qui peut volontiers suggérer d’avoir son mot à dire sur quoi que ce soit ! C’est son âme qui a nourri ce bébé. Les parents sont les seuls à avoir des droits. Pensez que c’est un rappel pour tout le monde de respecter cela. Aujourd’hui … demain. Pour toujours !!!! »

Saba est l’enfant du milieu du joueur de cricket Mansoor Ali Khan Pataudi et de l’actrice Sharmila Tagore. Soha est la plus jeune et Saif est la plus âgée.

Son frère Saif Ali Khan et sa femme Kareena Kapoor ont deux garçons, Taimur et Jeh. Outre les deux, Saif a deux enfants de son premier mariage avec l’actrice Amrita Singh : Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan.

Saba Ali Khan se fait un devoir de partager de belles photos de sa famille avec ses amis et ses abonnés, et les téléspectateurs attendent avec impatience qu’elle télécharge de nouvelles photos.