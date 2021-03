Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein : Ceci est une autre émission populaire Star Plus. Alors que Neil Bhatt joue le rôle de Virat, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma sont respectivement vus dans les rôles de Sai et Pakhi. Alors que Sai et Virat sont mariés, Pakhi aime Virat. Les trois restent dans la même maison pour diverses raisons.

