Saath Nibhaana Saathiya 2 CONFIRME de ne pas diffuser ; Sneha Jain dit que le casting “n’a pas été choqué” par la nouvelle

La première saison de Saath Nibhana Saathiya mettant en vedette Mohammad Nazim et Giaa Manek a été un super succès. Cependant, la deuxième saison de l’émission n’a pas pu atteindre la même popularité. Après deux ans, Saath Nibhaana Saathiya touche à sa fin. La nouvelle a été confirmée par l’actrice principale Sneha Jain. Elle joue le rôle de Gehna dans la série tandis que Gautam Vig est le rôle masculin face à l’actrice. Maintenant, l’émission n’est plus diffusée et Sneha dit qu’elle manquera toute la distribution de stars.

Sneha Jain n’a pas été choquée par la nouvelle

Dans une interview avec Etimes TV, Sneha Jain a déclaré que le casting vedette de l’émission n’était pas surpris lorsque la nouvelle de la diffusion de l’émission leur est parvenue, car des rumeurs se faisaient déjà entendre. “Non, je ne l’étais pas car j’ai l’impression que chaque émission a son propre parcours. Dans le passé, nous avions également entendu les mêmes nouvelles, mais il s’est avéré que ce n’étaient que des rumeurs. Cela fait partie intégrante de l’entreprise dans laquelle nous sommes”, a-t-elle déclaré. dicton cité.

Sneha Jain a déclaré que le personnage de Gehna sera toujours proche d’elle car Saath Nibhaana Saathiya était sa toute première émission. Elle a déclaré que les acteurs vedettes resteront connectés les uns aux autres et, espérons-le, poursuivront la tradition de se rattraper. Elle a déclaré: “Les décors vont me manquer, mais je sais aussi que les acteurs vedettes resteront connectés car même en faisant le spectacle, nous nous rattrapons souvent. Alors maintenant que le spectacle touche à sa fin, nous allons continuer. tradition.”

Autres émissions de télévision bientôt terminées

Saath Nibhaana Saathiya 2 n’est pas la première suite d’une émission télévisée à se terminer si tôt. Dans le passé, des émissions comme Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi 3, Balika Vadhu 2 et d’autres n’ont pas non plus réussi à gagner du terrain sur la liste TRP.