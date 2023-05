Saas Bahu Aur Flamingo est la dernière version OTT. Mettant en vedette Dimple Kapadia, Radhika Madan, Deepak Dobriyal et bien d’autres – la série Web est sortie sur Disney + Hotstar. Il est réalisé par Homi Adajania. L’histoire parle de femmes qui dirigent un cartel de la drogue. L’histoire aborde de nombreuses couches de la façon dont les femmes dirigent l’industrie qui est présumée être de nature patriarcale. Au fur et à mesure que la série arrivait sur la plate-forme OTT, les internautes ont fait part de leurs réactions. Pour le plus grand plaisir des créateurs, tout est positif.

Saas Bahu Aur Flamingo est un succès auprès du public

Sur Twitter, Saas Bahu Aur Flamingo est tendance. Les internautes partagent leurs critiques de Dimple Kapadia, Radhika Madan, la série de Deepak Dobriyal et déclarent qu’il s’agit d’une série à ne pas manquer. Beaucoup sont assez impressionnés par les talents d’acteur de Dimple Kapadia. Beaucoup l’appellent l’une des meilleures performances de Dimple Kapadia à ce jour. Dans une interview avec BollywoodLife, même Homi Adajania a mentionné que Dimple Kapadia avait donné sa meilleure performance en carrière dans la série. Il a déclaré: « Je ne dis pas cela par parti pris, mais c’est l’une de ses meilleures performances à ce jour dans sa filmographie. C’est une chose assez lourde à dire. »

Les critiques suggèrent que Saas Bahu Aur Flamingo vous gardera accroché aux écrans dès le tout premier épisode. C’est intense, granuleux et amusant à la fois, disent les internautes. Certains ont également dirigé Saas Bahu Aur Flamingo pour être un voyage émotionnel en montagnes russes.

Découvrez la critique Twitter de Saas Bahu Aur Flamingo ci-dessous:

Saas Bahu aur Flamingo I feel est une ode aux femmes autonomes ! Les 4 premiers épisodes nous emmènent dans une magnanime balade d’émotions tandis que les 4 derniers révèlent des secrets cachés à l’intérieur. Une chose est claire – la trame de fond vous fait sûrement pleurer pic.twitter.com/3lGGTAqX62 rozgar_CA (@Memeswalaladka) 6 mai 2023

être gentil sur le visage et être rebelle à l’intérieur ?#SBFOnHotstar #SaasBahuAurFlamingo pic.twitter.com/TygmBEBgvV Anishaaaa ? (@Anishaaaa_1) 6 mai 2023

La série Saas Bahu aur Flamingo est en fait un tour de montagnes russes émotionnel. Alors que l’épisode 2 est une plaisanterie de rire, le prochain épisode nous fait pleurer d’avoir entendu Rani Baa. Je pense que son parcours est la partie la plus touchante de la série ! pic.twitter.com/X3fmQktWsZ Paapi Gudiya ? (@epic_meme00) 6 mai 2023

La représentation de Rani Baa par Dimple Kapadia dans Saas Bahu Aur Flamingo est une classe de maître dans le jeu d’acteur. Elle commande sans effort l’attention et le respect à l’écran. Vraiment une légende ! #SaasBahuAurFlamingo #SBFOnHotstar pic.twitter.com/9hI54zbuPv Riya Srivastava (@crave_21) 6 mai 2023

Devinez Saas Bahu Aur Flamingo est déjà un succès parmi les internautes. Parmi le groupe de contenus OTT, l’émission d’Homi Adajania a très bien réussi à attirer l’attention du public.