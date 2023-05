Saas Bahu Aur Flamingo et plus: Top 10 des films et émissions sur OTT basés sur la mafia de la drogue

Bade Achhe Lagte Hain 3 arrive bientôt sur vos écrans de télévision et Nakuul Mehta et Disha Parmar reprendra les rôles de Ram Kapoor et Priya dans le spectacle. Les fans sont sur un nuage depuis qu’il a été supposé que Nakuul et Disha reviendraient à Bade Achhe Lagte Hain et avec une toute nouvelle saison. Les fabricants ont maintenant publié une toute nouvelle promo Bade Achhe Lagte Hain 3 qui excitera sûrement tous les fans. Ram et Priya sont de retour et c’est comme d’habitude.

Promo Bade Achhe Lagte Hain 3: combat Nakuul Mehta-Disha Parmar

Bade Achhe Lagte Hain 3 a fait le buzz dans Entertainment News ces derniers jours. Et la promo va juste s’y ajouter. Disha Parmar alias Priya et Nakuul Mehta alias Ram Kapoor sont vus assis dans une cafétéria et sirotant leur café. Ram dit qu’ils ont dû revenir car le public l’aime beaucoup tout en cueillant une rose pour lui-même. Priya le remet tout de suite à sa place en disant qu’il se méprend grossièrement sur tout car le public l’aime beaucoup. Ram dit « aww » mais dit à Priya que son sens de l’humour est vraiment bon. Il ajoute que seul son sens de l’humour est bon. Priya s’énerve et lui demande avec colère de boire son café.

Regardez la vidéo promotionnelle de Bade Achhe Lagte Hain 3 ici :

Aapne unhein yaad kiya aur woh chale aaye aapke pyaar ke khatir #raya wapas aa rahe hain! Dekhiye #raya ki zindagi ka naya panna #BadeAchheLagteHain325 mai se lundi-vendredi, raat 8 baje sirf #SonyEntertainmentTelevision par.#BALH2@ektaarkapoor @nakuulMehta @disha11parmar pic.twitter.com/JLZbm3ospc SonyTV (@SonyTV) 19 mai 2023

Les fans de Nakuul Mehta et Disha Parmar leur réservent un accueil chaleureux avec Bade Achhe Lagte Hain 3

C’était un moment très attendu par les fans. Nakuul Mehta, Disha Parmar et Bade Achhe Lagte Hain ont une énorme base de fans. Ils sont aimés comme Ram et Priya parmi les fans. Ils étaient assez contrariés lorsque Disha et Nakuul ont démissionné et que Ranndeep Rai et Niti Taylor ont repris les rênes de la série. Malheureusement, le public n’a pas pu se connecter avec Prachi et Raghav car ils voulaient toujours voir Ram et Priya. Bade Achhe Lagte Hain a toujours été l’histoire de Ram et Priya. Et alors que le jodi revient, les fans leur réservent un accueil chaleureux. Découvrez les tweets ici :

Merci d’embellir à nouveau nos écrans Purvi Salaskar (@PurviSalaskar) 19 mai 2023

Enfin ils sont de retour ? Ashenkafe (@ashenkafe2) 19 mai 2023

Ils sont trop mignons roupa (@just_timepass31) 19 mai 2023

Les gens les plus mignons sont de retour #BadeAccheLagteHain3 #DishaParmar #NakulMehta Vidhi Parmar (@vidhi1801) 19 mai 2023

Super excité ? Gros bisous!!! Esha Raithatha ? (@esharaitthatha4) 19 mai 2023

Sonyo Dil le lo Nilakshi Mukherjee (@Nilaksh97148629) 19 mai 2023

Aimez-les pour toujours Riya parbat ?? (@Parammsundari) 19 mai 2023

Merci @SonyTV pour cette belle promo et pour ton retour #raya mon couple de confort. Énorme réservoir à vous @EktaaRKapoor aussi .#BALH-3#BadeAchheLagteHain3 Bindu (@BinduVasudev) 19 mai 2023

J’ADOREDDDDDDDDDD la promo ? c’est tellement beau !!! Leurs nok-jhoks, des badinages mignons ? , notre bien-aimé #RAYA sont de retour #BadeAchheLagteHain3#Rayaisback Jiya R ???? (@jiyarao048) 19 mai 2023

Je ne peux pas exprimer à quel point je me suis senti heureux après avoir vu #RaYa Le hashtag de est utilisé sur le message de Sony ! Promo daldia !! ? (@Scintillatinggx) 19 mai 2023

Une si jolie promo yaar. Si adorable ????? attend les épisodes avec impatience. #BadeAchheLagteHain3 NakuulDishafan (@farhatgandhi) 19 mai 2023

J’ai hâte de les revoir sur mon écran ?.#BadeAchheLagteHain3 #RaYa ? (@fairytalexlove) 19 mai 2023

Enfin notre attente est terminée #RaYa est de retour mon couple le plus préféré ha lekin iss baar public ki sunna makers walo tabhi Maja aayega #BadeAccheLagteHain3 Sejal Khadatare (@sejal_khadatare) 19 mai 2023

Quelqu’un peut-il expliquer quel sort magique ces deux lancent à chaque fois qu’ils sont dans le même cadre ??? Le bonheur et l’excitation débordent !!! Nasha pour toujours !! (@RBalh2) 19 mai 2023

Le spectacle aura les mêmes noms de personnages mais les personnalités seront modifiées. Nakuul et Disha raconteront des histoires différentes cette fois. Bade Achhe Lagte Hain 3 sera présenté en première le 25 mai 2023, du lundi au vendredi à 20h.