Saanich, C.-B. : Un témoin se souvient avoir tiré sur une banque

Fabien Cousineau venait de sortir après avoir acheté des pièces de vélo mardi matin lorsqu’un policier est venu lui dire de ne pas bouger.

Incapable de rejoindre son camion, Cousineau est resté sur place. De l’autre côté de la rue, dans son quartier de Saanich, en Colombie-Britannique, au nord de Victoria, se trouvait une banque de Montréal.

“Je regardais et il y avait des policiers qui se dirigeaient avec un chien policier vers la banque et c’est là que je me suis dit:” Eh bien, je pense qu’il y a un hold-up à la banque “”, a-t-il déclaré à CTV News Vancouver Island, devenant émotif parfois comme il a rappelé les événements.

“Et dès que j’ai dit cela, des coups de feu ont commencé, des éclats de verre se sont brisés et j’ai vu des policiers tomber.”

Il se souvient avoir vu une personne, un “voleur”, qui semblait avoir été abattue, tandis que la police ramenait les policiers blessés en lieu sûr et les plaçait dans des voitures de patrouille avant de partir.

“Je prie juste pour qu’ils aillent bien”, a déclaré Cousineau.

Plusieurs agents de la police de Saanich, du service de police de Victoria et de l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria avaient répondu à un signalement de suspects armés dans une banque du bloc 3600 de la rue Shelbourne vers 11 heures, heure locale.

Selon la police, deux suspects armés ont commencé à tirer sur la police à leur arrivée.

Les agents ont ensuite riposté, tuant les deux suspects. Six policiers sont hospitalisés avec des blessures par balle à cause de la fusillade.

Trois des six policiers abattus étaient des membres de la police de Saanich, tandis que les trois autres sont du service de police de Victoria.

“Pour le moment, nous prévoyons que certains agents seront libérés après un traitement d’urgence, tandis que d’autres ont subi des blessures très graves et ont été opérés”, a déclaré le chef de la police de Saanich. a déclaré Dean Duthie lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

Cleo Gagner et son fils venaient de terminer leurs courses dans une clinique vétérinaire voisine lorsqu’ils ont entendu ce qui semblait être plusieurs coups de feu.

“Je n’ai jamais entendu des coups de feu aussi forts et aussi rapides auparavant”, a-t-elle déclaré.

Eux et quelques autres ont couru dans le bureau du vétérinaire et ont attendu.

Peu de temps après, d’autres policiers ont commencé à arriver, leurs armes dégainées.

“Je ne pense pas que quiconque se soit réveillé et ait pensé que cela allait se passer comme ça aujourd’hui. Je suis vraiment triste pour leurs familles”, a-t-elle déclaré.



