Saalar vs Dunki : Prabhas qualifié de non professionnel par les fans pour avoir affronté Shah Rukh Khan pour CETTE raison

Saalar mettant en vedette Prabhas jeC’est le film le plus attendu de la superstar, et le retard constant laissait ses fans bouleversés. Il y a quelques jours, on annonçait que Saalar sortirait le 22 décembre 2023, et depuis, l’affrontement entre Saalar et Dunky a fait la une des journaux sur Internet. Ce sera le choc des titans, comme c’est la première fois Shah Rukh Khan et Prabhas seront face à face, et les internautes sont très impatients de voir qui gagnera au box-office.

Ayant dit cela, Shah Rukh Khan les fans sont très mécontents de cet affrontement et claquent Prabhas pour la même chose et qualifiant les réalisateurs et toutes les personnes liées au film de non professionnels car, même s’ils savaient que Dunki sort à la même date, les réalisateurs ont choisi le même jour.

Un utilisateur de Reddit critique Prabhas et commente : « Les créateurs de Salaar ne sont pas très professionnels en le faisant de nulle part. Si la même chose avait été faite par les créateurs de SRK/Dunki, alors l’enfer aurait été brisé et les gens auraient insulté SRK. » Un autre utilisateur a écrit : « Stupidité des créateurs de Salaar. Malheureusement, les deux films seront affectés ».

Plus tôt, Saalar était censé sortir avant deux semaines Jawanet il a été affirmé que les réalisateurs craignaient que les chiffres du box-office ne soient affectés, c’est pourquoi ils ont reporté, et maintenant on leur demande pourquoi ils se heurtent à Dunky.

Prabhas et Shah Rukh Khan sont les véritables rois du box-office, mais en se référant au passé, le Baahubali La star n’a pas eu de méga succès, et cette sortie est un test décisif au box-office pour la superstar, mais maintenant que le film sort avec Dunky, nous nous demandons si cela affectera les chiffres du box-office Shah Rukh Khan a dominé tous les films au box-office avec sa dernière sortie Jawan.