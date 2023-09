Saalar Vs Dunki : Prabhas propose CETTE stratégie promotionnelle pour battre Shah Rukh Khan au box-office ?

Ça va être le choc des titans comme Saalar et Dunky sortira le même jour, soit le 22 décembre 2023. Auparavant, il avait été prédit que les créateurs de Prabhas retardé la sortie de Saalar pour éviter d’être affecté au box-office avant le Jawan sortie avec une superstar Shah Rukh Khanmais expert en commerce Ramesh Bala a parlé exclusivement à BL et a mentionné qu’ils devaient réellement retarder la sortie et que cela n’avait rien à voir avec Jawan. Et maintenant que Saalar va entrer en conflit avec Dunky et aller avec l’histoire de Shah Rukh Khan cette année avec Pathaan et Jawanles créateurs ont élaboré un plan directeur pour annuler la sortie de la superstar.

La stratégie promotionnelle de Prabhas contre celle de Shah Rukh Khan Dunky pour survivre au box-office

Selon les rapports publiés sur de nombreux sites Web de divertissement du Sud, les créateurs de Saalar ont prévu de promouvoir le film à travers le pays et de diffuser deux bandes-annonces pour le film, une sur Prabhas‘ anniversaire le 23 octobre et un avant la sortie. Prashanth Neelconnu pour ses succès massifs comme KGF et KGF2, aurait mis un terme à toutes ses prochaines sorties et se concentrerait sur la promotion Saalar avec Prabhas à travers le pays, et un énorme budget est également alloué à cela.

Le plan directeur de Shah Rukh Khan pour Dunky

Bien qu’il existe plusieurs rapports affirmant que la superstar Shah Rukh Khan envisage de publier Dunky un jour avant sur le marché international pour créer une énorme curiosité, alors que l’acteur avait mentionné que Dunky ne ressemblera en rien Jawan car quelle que soit la scène d’action qu’il a dans le film, elle a été supprimée par Rajkumar Hirani.

L’affrontement entre Saalar et Dunky rend les fans encore plus excités, et il sera intéressant de voir qui va vaincre qui, Shah Rukh Khan ou Prabhas.