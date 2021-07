Saad Hariri, Premier ministre désigné du Liban, démissionne en pleine crise

BEYROUTH, Liban — L’ancien Premier ministre libanais Saad Hariri a déclaré jeudi qu’il avait renoncé à essayer de former un nouveau gouvernement, ouvrant un nouveau vide politique alors que le pays s’enfonce de plus en plus dans une crise politique et économique aiguë. M. Hariri avait été appelé à former un nouveau cabinet en octobre dernier, après la démission du Premier ministre Hassan Diab à la suite d’une énorme explosion dans le port de Beyrouth le 4 août. Mais après neuf mois de querelles politiques sur qui dirigerait quels ministères , M. Hariri a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas parvenu à un accord avec le président Michel Aoun et qu’il se retirait. « Que Dieu aide le pays », a déclaré M. Hariri. Le Liban souffre d’une contraction financière qui, selon la Banque mondiale, pourrait être l’une des pires au monde depuis le milieu des années 1800, et le départ de M. Hariri rend encore moins probable que le pays reçoive de l’aide bientôt. Les puissances occidentales et le Fonds monétaire international ont fondé toute assistance sur la formation d’un nouveau gouvernement et l’adoption de réformes politiques. M. Hariri avait envoyé une proposition de composition de cabinet au président mercredi et l’avait rencontré jeudi, seulement pour annoncer après une réunion de 20 minutes qu’ils n’étaient pas parvenus à s’entendre et qu’il se retirait.

Le bureau de M. Aoun n’a pas immédiatement commenté la décision de M. Hariri. On ne savait pas combien de temps il faudrait pour qu’un nouveau Premier ministre potentiel soit désigné, et qui cela pourrait être. M. Diab continue d’occuper le poste de Premier ministre par intérim, limitant la portée des actions que lui et ses ministres peuvent prendre pour tenter d’arrêter la descente du pays. Le Liban est assailli par des crises interconnectées depuis l’automne 2019, lorsque des manifestations de masse ont envahi les rues alors que les gens appelaient à l’éviction de l’élite politique du pays, que les manifestants accusaient de s’enrichir et de ne pas développer le pays. Depuis lors, l’économie s’est effondrée et le chômage a grimpé en flèche. Et la situation a été exacerbée par la pandémie de coronavirus et l’explosion du port de Beyrouth, qui a fait environ 200 morts et causé des milliards de dollars de dégâts aux quartiers résidentiels de la ville. L’effondrement est alimenté par une crise financière qui a laissé les banques libanaises en grande partie insolvables et a fait s’effondrer la monnaie.

Après la déclaration de M. Hariri jeudi, la livre libanaise a atteint un nouveau plus bas de 20.000 pour un dollar, ayant perdu plus de 90% de sa valeur depuis septembre 2019 et rendant les salaires des soldats, des policiers et des fonctionnaires presque sans valeur.