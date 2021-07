Saad Hariri, le Premier ministre libanais désigné, démissionne

Hariri a été nommé Premier ministre fin octobre, près de trois mois après qu’une explosion dans un port a ravagé la capitale, Beyrouth, tuant plus de 200 personnes et déplaçant des centaines de milliers d’habitants. Son prédécesseur, Hassan Diab, a présenté sa démission une semaine après l’explosion du 4 août, à la suite d’un tollé public sur la négligence officielle qui a laissé plus de 2 700 tonnes de nitrate d’ammonium dans le port pendant six ans.