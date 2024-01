SAAC annonce le casting de « High School Musical, Jr. » de Penguin Project | Divertissement local

Le South Arkansas Arts Center à El Dorado a présenté la prochaine pièce du Penguin Project 2024, “High School Musical, Jr.” qui se déroulera à 19 heures vendredi et à 10 heures et 14 heures samedi.

La pièce est sous la direction de Lynn Gunter avec l’assistante/directrice musicale Cassie Hickman. L’émission est sponsorisée par Entergy Corporation.

Les cliques règnent à East High. Les sportifs, les cerveaux, les pom-pom girls et les comédiens ont tous leur propre place. Se libérer de ces groupes n’est pas la norme jusqu’à ce que le capitaine de l’équipe de basket-ball d’East High, Troy Bolton (Will Colvin/Gideon Moncrief) et la nouvelle venue intelligente, Gabriella Montez (Lily Langston/Lexi Louden) se rencontrent. Ils remettent en question le statu quo en voulant être un sportif/cerveau et un comédien. La suppression de ces séparations n’est pas acceptable pour la présidente dramatique Sharpay (Analee Sanchez/Avery Hall) et sa sœur, Ryan (Zoe Pyle). La guerre des cliques s’ensuit alors que chaque groupe choisit un camp différent. Que se passera-t-il lorsque les rebelles sortiront du moule imposé par les cliques ? Réaliseront-ils qu’ils sont tous dans le même bateau ?

Les Braniacs Martha (Alie Bethany/Isabella Emadi) et James (Ethan Parks/Maryana Woolen) sont rejoints sur scène par leurs acolytes intelligents interprétés par Ian Allgood, Ellery Palculict, Logan Brown, Bella Johnson, Sydney Patterson et Vivian Kriehn. L’équipe de basket-ball, entraînée par l’entraîneur Bolton (Preston Huitt) et dirigée par le capitaine de l’équipe Troy Bolton, comprend également Zeke (Ja’Keyson Bell) et Chad (Jeb Gatewood/Lillian Rosser) ainsi que d’autres coéquipiers joués par Timothy Hogue, Layla Spenser et Sam. Jones.

Les pom-pom girls sont dirigées par Taylor (Zoe McIntosh/Maria Covera), Cyndra (Braelyn Allen) et Susan (Chapel Johnson/Caroline Kennedy) alors qu’elles applaudissent aux côtés des autres pom-pom girls jouées par Avery Kate, Eleanor Kriehn, Raven Lumsey et Lena Rae. Païen. Les Thespians sont sous la direction de Mme Darbus (Tiffanie Duke).

“J’aimerais que vous puissiez voir l’acteur spécialisé qui arrive à la répétition excité juste d’être ici, ou celui qui crie si fort de bonheur parce qu’elle est là, ou celui qui ne peut pas parler mais donne tout son corps à la répétition, ou celui qui est tellement excité par les répétitions qu’il en parle tous les jours avec ses professeurs, ou celui qui souffre beaucoup de douleurs corporelles mais fait tout pour pouvoir répéter, ou le mentor qui a une situation difficile mais qui ne le fait pas. Je ne cligne pas des yeux.

« Achetez vos billets pour leur spectacle. Ils ont hâte de vous montrer tout leur travail acharné. Je suis tellement privilégié et honoré d’être avec eux. Ils sont incroyables », a déclaré Gunter.

CLIQUEZ ICI pour les billets ou plus d’informations.

Les billets coûtent 5 $.

SAAC est situé au 110 East Fifth Street, El Dorado.