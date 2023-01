SA20: Sky Sports présentera la compétition sud-africaine T20 dans le cadre d’un accord de droits de cinq ans | Nouvelles du cricket

Sky Sports a annoncé un nouvel accord de droits de cinq ans pour montrer la ligue de cricket T20 d’Afrique du Sud.

À partir du 10 janvier, la ligue SA20 se déroulera sur quatre semaines et comprendra 33 matchs impliquant six franchises mondiales et sera diffusée à travers Sky Sports Cricket chaînes pour la première fois.

Les membres de l’équipe anglaise vainqueur de la Coupe du monde T20, dont le capitaine Jos Buttler et Sam Curran, désormais le joueur le plus cher de la Premier League indienne, feront partie des 102 joueurs de classe mondiale impliqués.

Les six équipes s’affronteront deux fois dans une phase de tournoi à la ronde avant les demi-finales et la finale, en direct sur Sports du ciel.

SA20 bénéficie du soutien de certaines des franchises T20 les plus reconnues au monde, avec plusieurs bastions IPL qui se diversifient pour établir une empreinte internationale encore plus grande.

“Nous sommes ravis d’ajouter le SA20 à notre portefeuille de droits de cricket”, Sports du ciel a déclaré le directeur du cricket Bryan Henderson.

Image:

Sam Curran participera au SA20 après être récemment devenu le joueur IPL le plus cher





“Nous pensons que ce sera une compétition formidable avec certains des meilleurs joueurs anglais impliqués.”

Le SA20 est le bienvenu à Sports du ciel en tant que nouvel événement majeur du programme mondial de cricket T20, permettant aux fans de cricket actuels, nouveaux et plus jeunes d’accéder à certains des plus grands joueurs se produire sur la scène mondiale.

Sky Sports diffusera également les trois internationaux masculins d’Angleterre d’une journée qui se dérouleront en Afrique du Sud les 27 et 29 janvier et le 1er février.