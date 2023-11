SA vs AFG : Rassie van der Dussen mène l’Afrique du Sud vers la victoire alors que l’Afghanistan quitte la Coupe du monde | Actualités sur le cricket

NEW DELHI: Rassie van der Dussen a connu un demi-siècle calme et invaincu après que le meneur Gerald Coetzee ait obtenu un quatre pour alors que l’Afrique du Sud a enregistré une confortable victoire de cinq guichets contre l’Afghanistan lors de son dernier match de groupe de la Coupe du monde vendredi à Ahmedabad.Fixée comme objectif de 245, l’Afrique du Sud, qui est déjà assurée d’une place en demi-finale, a accompli la tâche avec Van der Dussen restant invaincu avec 76 ballons sur 95. Andile Phehlukwayo a également frappé un invaincu sur un 37 ballons 39 après un partenariat gagnant de 65 points avec Van der Dussen.Plus tôt, le meneur Coetzee avait pris 4 sur 44 alors que l’Afghanistan était limité à 244 malgré l’impressionnant 97 d’Azmatullah Omarzai. Le coup d’Omarzai a cependant aidé les Afghans à se remettre de 116 pour six.Avec cette victoire, les Proteas se préparent pour leur demi-finale contre l’Australie la semaine prochaine.La Nouvelle-Zélande semble également prête à affronter l’Inde, pays hôte, dans l’autre demi-finale, à moins que le Pakistan ne remporte une énorme victoire contre l’Angleterre samedi.Jouant pour la fierté, les fileuses afghanes ont stoppé le bon départ de l’Afrique du Sud de 64-0 après que Mujeeb Ur Rahman ait renvoyé le skipper Temba Bavuma pour 23 et que son compatriote Mohammad Nabi ait piégé Quinton de Kock lbw sur 41.

Les ischio-jambiers de Bavuma l’ont troublé tout au long du match alors qu’il alignait et frappait un signe inquiétant avant leur demi-finale.

De Kock, qui quittera les matches internationaux d’un jour à la fin de cette Coupe du monde, a dépassé le Néo-Zélandais Rachin Ravindra (565) pour reprendre sa première place au classement des frappeurs du tournoi avec 591 points, dont quatre siècles.

Les Proteas ont remis leur poursuite sur les rails dans un troisième guichet de 50, mais le fileur de jambe Rashid Khan a percé avec le guichet d’Aiden Markram pour 25.

L’Afrique du Sud semblait en difficulté lorsque Rashid a battu Heinrich Klaasen pour 10, mais Van der Dussen est resté ferme pour établir des partenariats, notamment une invincibilité de 65 points avec Andile Phehlukwayo, qui a réussi les six gagnants sur un 39 invaincu.

Coupe du monde ICC 2023 : la Nouvelle-Zélande bat le Sri Lanka et se qualifie presque pour les demi-finales

Plus tôt, l’Afghanistan a glissé à 116-6 avant qu’Azmatullah n’atteigne son meilleur ODI pour porter l’équipe à un total compétitif.

Le lanceur rapide sud-africain Gerald Coetzee a remporté quatre guichets tandis que le fileur Keshav Maharaj a renvoyé des chiffres impressionnants de 2-25.

De Kock a joué un rôle clé avec ses six licenciements de gardien de guichet pour égaler un record de Coupe du monde de l’Australien Adam Gilchrist (contre la Namibie – Potchefstroom, 2003) et du Pakistanais Sarfaraz Ahmed (contre l’Afrique du Sud – Auckland, 2015).

Les ouvreurs Rahmanullah Gurbaz et Ibrahim Zadran ont commencé de manière agressive avant que Maharaj ne frappe avec sa première balle pour que Gurbaz soit rattrapé pour 25.

Coetzee a renvoyé Ibrahim lors du prochain tour pour vérifier la poussée au bâton et l’Afghanistan a glissé de 41-0 à 45-3 lorsque Maharaj a rattrapé le skipper Hashmatullah Shahidi pour deux.

Coupe du monde ICC 2023 : la double tonne de Maxwell emmène l’Australie en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Afghanistan

L’Afghanistan a perdu trois guichets supplémentaires pour risquer d’être éliminé en moins que son quota de 50 overs, mais Azmatullah est resté ferme pour jouer les manches.

L’Afghanistan, dirigé par Hashmatullah Shahidi, a mis fin à une solide campagne après avoir battu les champions en titre, l’Angleterre, le Pakistan, le Sri Lanka et les Pays-Bas.

(Avec la participation de l’AFP)